古代千金結婚時為何要帶陪嫁丫鬟？三大作用揭豪門鬥爭恐怖潛規則

相信不少人看古裝劇，都會發現當有兩大家庭要為雙方子女安排婚事時，必定談到陪嫁丫環的挑選，但始終不清楚他們的工作是什麼？



根據《個人圖書館》，其實背後藏有3大作用，不只服侍女主人，還在某種層面上，給夫家達到下馬威的效用，以助女主人鞏固地位。

古代千金結婚時，為何要帶陪嫁ㄚ環？（01製圖）

古代千金結婚時，為何要帶陪嫁ㄚ環？

+ 9

報導指出，古代陪嫁女子有3種等級的身分，其中「陪嫁ㄚ環」作為最低階，對於嫁出去的千金小姐而言，就是他們在夫家的心腹，也是利益共同體。這些ㄚ環作為女主人的私有財，擁有的功用包含，幫忙女主人掌管内宅；在女主人月經來潮時，做為通房大丫頭，幫忙籠絡男主人；或著可能被女主人賜給得力部屬，以攏絡人心。

就算陪嫁ㄚ環因為與男主人行房，而懷孕生子，其生出的子女也得認女主人為母。簡單來說，就是肥水不落外人田，想盡辦法將女主人的利益最大化，鞏固其在夫家的地位。

除此之外，還有另外兩種身分容易混淆，包含最高貴的「勝妾」，也就是與正妻一同嫁到夫家的女子，並分為2種形式，一個是最高規格的親姐妹同嫁；另一個是身份較高的女子帶一個或者是幾個同宗的女子同嫁。這些出嫁形式盛行於戰國至三國時期，通常地位較高，身分更是正式，所以擁有諸多權力。

還有僅次於勝妾的「侍女陪嫁」，只要是家境過得去，宗族也有點勢力，為了女兒的將來，就會安排仕女陪嫁，當陪嫁越多，代表女方家越有勢力，不過，無論勝妾、仕女陪嫁都比一般丫環地位崇高。

延伸閱讀：末代宮女揭後宮真相：吃不飽、不准仰睡 但「一部位」絕不會被打

+ 17

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：古代千金結婚時，為何要帶陪嫁ㄚ環？不只要伺候大小姐本人，來有3個暗黑用途】