古人沒雪櫃怎存冰？揭秘雪櫃的前世今生：原來藏著一般人生活渴望

「恭喜呀恭喜，發呀發大財」隨著時序走入深冬，一年一度的春節又到來啦！每年除夕全家圍爐團圓，滿滿的一桌好料令人口水不自覺流出來。酒足飯飽之際，依然會有許多菜餚無法一次被「消滅」，這時候只要將佳餚放入電冰箱，剩餘的食物在隔天仍舊可以食用。

電冰箱是現代家庭中不可或缺的重要角色，各種新鮮蔬果、山珍海味全都需要透過電冰箱保存。（Ello@Unsplash）

電冰箱是現代家庭中不可或缺的重要角色，各種新鮮蔬果、山珍海味全都需要透過電冰箱保存。如今電冰箱不僅擁有貯存食物的功能，更反映出一個家庭當下的生活狀態。無論是阿嬤家要滿出來的冰箱，還是獨居者空蕩蕩的冰箱，裡頭皆蘊藏著電冰箱主人的生活渴望與樣貌。電冰箱走入常民百姓家的歷史不過短短百年左右，在其誕生之前，東西方古人們也各有一套方法來存放食物，也就是冰箱的前身：冰窖與冰鑑。

古代冰窖再轉身

早在西元前1780年，美索不達米亞的馬里王國（Mari）中，就能找到冰窖建築形式。冰窖是一種常年儲存著冰塊的建築物，被人們視為冰箱前身，馬里王國末代國王茲姆里‧利姆統治下的城市Terqa中，考古學家們於此發現年代最早的冰窖遺跡。除此之外，像是馬其頓王國亞歷山大大帝挖坑堆存積雪、西元3世紀的羅馬人從山上取雪覆蓋在底部鋪上稻草的坑洞中，這些也都可以視為冰窖初始形態。

其中，一直留存至今的建築形式，西元前4世紀波斯人於沙漠中建造的Yakhchāl，在當代更是搭上永續建築風潮，重新被建築師們採用。Yakhchāl主要分布在伊朗沙漠中，建築外觀呈現圓頂形狀，還有遮陽牆、水池等一系列降溫設施，建築物內部地底下則是儲藏空間。有些Yakhchāl與坎兒井連接，並設置有補風塔，是相當環保的建築設施。

如今在伊朗、阿富汗與塔吉克的某些地方，Yakhchāl也被用來稱呼冰箱。中東冰窖建築形式也在17世紀傳到歐洲，成為許多貴族莊園的附屬設施之一，現在於英國、愛爾蘭與蘇格蘭等地區都能找到遺跡。

一塊冰，學問大

在東方，商周時期就出現冰箱原型，時人對於冰的使用已經有了一套完善禮儀制度。《周禮‧天官‧凌人》：

凌人掌冰，正歲十有二月，令斬冰，三其凌。

周朝時設置特別掌管「冰政」的官吏凌人、藏冰相對應的開鑿尺寸與管理方式、放置冰的冰窖與冰庫等設施全都有所規範。

《周禮‧天官‧凌人》也記載：「祭祀共冰鑑」冰鑑（鑒）是專門盛放冰的容器，也被視為冰箱前身。出土於湖北曾侯乙墓的戰國青銅冰鑑，是一種祭祀與宴會時使用的冰酒器，目前收藏於中國國家博物館中，被譽為世界上最早的冰箱。到了清朝時，紫禁城中冰窖數量最多時有21座，藏冰數高達21萬塊。現今瀋陽故宮中，更收藏著乾隆的掐絲琺瑯寶相花大冰箱，這座冰箱可以折疊拆分，放入天然冰就能保鮮食物。

東方皇親國戚們使用昂貴的天然冰冰箱，那麼此時西方在做什麼呢？發明家早就風風火火投入研發現代電冰箱了。18~19世紀，科學家Oliver Evans、Jacob Perkins等人陸續為電冰箱的誕生貢獻一分心力，直到1854年James Harrison製造出第一台商用電冰箱。1920年代美國通用電器推出的電冰箱，更進一步推動電冰箱普及性。電冰箱的發明也讓冰淇淋於20世紀開始流行，因為冷藏技術進步，甚至大大推動全球化發展歷程。

冰箱藏理想生活樣貌

110年學測作文題目「如果我有一座新冰箱」在當時成為熱門討論話題，這個題目希望引導出學生們對於美好生活的想像。一座冰箱，在當代其實反映出不同家庭的生活狀態。黃麗群〈如果在冬天，一座新冰箱〉提到：

一座夠大的新冰箱也豈止於冰箱，它是一種想像，一種意境，一種可能性，它富有召喚家庭生活最好願景的潛力。

冰箱對於當代人而言，可能不只是一般家電用品，裡頭蘊藏著人們對於未來生活樣貌的渴望，它承載著一個人對於理想家庭的期待。

電冰箱，原本僅是現代人為了食物儲藏需求而發明，但在經過不到兩百年演變後，成為與家庭緊密連結的器物。下次打開冰箱前，記得默念三聲感謝冰箱，它不僅見證著一個家庭的成長，也可能是陪伴你最久的電器用品。

千面冰箱

無電冰箱

在電冰箱流行之前，人們多半使用頂部可以放置冰塊的冰箱。這種冰箱於19世紀左右出現，通常以木頭製成，冰塊會放在上方抽屜中，下方則用來儲備食物，是電力尚未普及前的重要家具之一。這也讓城市人們的烹煮食材新鮮度提升，剩菜也有更乾淨的保存方式。

二十世紀電冰箱

1927年，由美國通用電器打造的初代家用電冰箱Monitor-Top上市，當時售價為300美元，號稱為普通家庭第一批負擔得起的冷凍設備。這款電冰箱頂部的球狀設施為其醒目特徵，裡面裝有機械零件。Monitor-Top也進一步推進電冰箱風潮，促使一般的中產家庭開始使用電冰箱。

現代電冰箱

如今市面上各種電冰箱令人眼花撩亂，從冰箱大小、單雙門、變頻型等，電冰箱型態在短短兩百年內有了飛躍性突破。早期電冰箱多使用會破壞臭氧層的R-12冷媒，透過立法之後現代電冰箱則使用R134A或R404A冷媒。現代電冰箱也讓住在偏遠郊區的人們不用每日前往市場採購，提升生活便利性。

冰箱誕生錄

1780B.C. 美索不達米亞的馬里王國（Mari）中，已有冰窖建築形式。

433B.C. 戰國墓葬曾侯乙墓中找到戰國青銅冰鑑，被後人認為是最早的冰箱。

400B.C. 波斯工程師在沙漠中建造Yakhchāl。

1834 美國人Jacob Perkins製造出第一台蒸氣壓縮製冷系統，促使冰箱誕生。

1862 蘇格蘭人James Harrison完善冷卻效應，首批商用冰箱上市。

1876 德國人Carl von Linde研發出首台家用電冰箱。

1926 通用電氣打造出世界上第一台密封製冷系統的電冰箱。

1957 士林電氣公司在日本木村電氣株式會社幫助下，製造出首台台灣製電冰箱。



