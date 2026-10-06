十月展覽2026｜8大好去處：嘔心食物博物館、M+神話與怪獸

【十月展覽】踏入十月，秋意漸濃，正好用一場場展覽喚醒你的感官。想在這個月被徹底「衝擊」一下嗎？挑戰你味蕾與膽量的《嘔心食物博物館》、讓你分不清現實與幻境的M+《神話與怪獸》，以及以科技讀懂你情緒的《我城》沉浸式體驗，都在這個秋天登場。今個月的香港展覽不只讓你「看」，更讓你全身投入去「感受」。



若你偏愛沉澱思考，同樣有好去處。香港故宮與兩依藏博物館各自推出特展，細訴清代宮廷美學；青山不墨的《退神殿》以黑色幽默叩問人生；鄺詠君的畫作訴說時間與記憶，還有療癒系的「托腮貓藝術館」陪你度過整個10月。

以下精選八個10月不容錯過的展覽與活動，總有一個適合你。

《嘔心食物博物館》香港站

《嘔心食物博物館》香港站

日期：即日至11月26日

地點：啟德AIRSIDE GATE33藝文館



曾風靡歐美及台北、吸引全球逾50萬人次朝聖的瑞典《嘔心食物博物館》（Disgusting Food Museum），最近登陸啟德AIRSIDE藝文館。展覽搜羅來自全球35個國家、超過80款極具話題性的「美食」，旨在透過強烈的感官衝擊，引導大眾反思對食物的既定認知與文化偏見。

展覽劃分為五大奇想展區，展出格陵蘭醃海雀、秘魯青蛙汁、意大利活蛆芝士，以及被譽為「氣味之王」的瑞典鹽醃鯡魚等極端食材。香港站更特別邀請本地專業調香師獨家研發，還原特定食物的氣味，帶來沉浸感十足的感官體驗。入場觀眾均會獲派特製「嘔吐袋」以備不時之需。參觀完畢後，觀眾更可參與「最後一口」試食吧，親口挑戰各種奇葩食材，成功過關即可解鎖「味蕾勇者」的終極稱號。

M+「神話與怪獸：亞洲的奇幻異境」

日期：2026年10月17日至2027年4月4日

地點：M+西展廳



M+博物館最新特別展覽「神話與怪獸：亞洲的奇幻異境」，展出逾四百件橫跨十九至二十一世紀的作品，涵蓋當代藝術、建築、時尚、電子遊戲及電影等廣泛範疇，探索過去兩個世紀以來，亞洲的奇幻作品如何與不斷演變的社會政治現實產生深刻互動與共鳴。

展覽分為四大部分，「人神鬼妖：十九世紀的奇幻異境」梳理奇幻想像在東亞文化中的作用，展品包括浮世繪木刻版畫、中國皮影戲偶及藏傳佛教唐卡；「亦幻亦真：超現實主義與亞洲」則將達利（Salvador Dalí）、馬格利特（René Magritte，大陸又譯：馬格里特）等歐洲藝術家的作品，與亞洲藝術家的創作並置。

「從《哥斯拉》到《攻殼機動隊》」部分呈現《小飛俠阿童木》（台灣：原子小金剛 / 大陸：鐵臂阿童木 / 日文：鉄腕アトム）、《哥斯拉》（台灣：哥吉拉 / 大陸：哥斯拉 / 英文：Godzilla）等經典角色如何啟發大眾想像，展品包括動畫鉅作《攻殼機動隊》的背景畫；最後「新世代神話」帶觀眾回到全球化當下，呈現村上隆、陸揚等當代藝術家的作品。展覽亦呈獻現居赫爾辛基的香港藝術家陳翊朗，以中國神話神祇鍾馗為靈感創作的全新委約場域特定壁畫《恐懼捕手》。

香港故宮文化博物館「清宮製造與當代設計」

日期：即日起開放

地點： 香港故宮文化博物館（展廳5）



想一窺清代皇室御用機構的運作與美學？香港故宮文化博物館全新專題展覽「清宮製造與當代設計」，展出157件來自故宮博物院的珍貴館藏，當中更包括14件國家一級文物。展覽以嶄新的「當代設計」視角，深度解構清代皇室御用機構「造辦處」的運作模式與極致美學，讓觀眾穿梭古今，了解康熙、雍正及乾隆三位皇帝如何化身宮廷的「首席設計師」。

展覽分為三大單元，詳細介紹造辦處的歷史沿革、工藝創新以及創意陳設。重點展品包括康熙帝親手獵獲、以鹿角製成的「鹿角椅」，雍正帝鍾愛的「海水雲龍福壽紋桃式盒」，以及乾隆時期結合西洋技術的「畫琺瑯八棱開光山水花鳥圖提樑壺」。展廳內更設有豐富的多媒體互動裝置，觀眾可獲發虛擬的「造辦處工作證」，親自體驗向皇帝呈遞設計樣本並接受審核的嚴格流程，沉浸式感受清代宮廷工匠精益求精的日常挑戰。

兩依藏博物館「皇器：清代宮廷家具特展」

日期： 即日至2027年10月12日

地點： 香港上環荷李活道181-199號兩依藏博物館



同樣以清代宮廷為題，兩依藏博物館於10月2日起呈獻「皇器：清代宮廷家具特展」，匯聚90件清代御用珍品。展覽摒棄傳統的編年敘述，透過重現宮廷生活空間，讓觀眾跟隨帝王、文臣與後妃三種代表性視角，走進紫禁城人物的內心世界，窺探皇權背後的隱藏勢力、文思風采與深宮幽情。

展覽動線設計極具巧思，觀眾首先會踏入帝王的私人天地，欣賞由頂級木匠打造的紫檀佛龕及專為圍獵設計的摺疊家具；接著步入文臣靜謐的書齋，觀賞宏偉的書櫃與鐫刻銘文的座屏，感受宮廷深厚的文化底蘊；最後進入後妃幽靜的寢殿，透過精巧的鏡臺與妝奩，揭示在男性主導的歷史環境中，宮廷女性含蓄的華美與無聲的影響力。

展覽精選展品包括一對原為康熙皇帝第六女嫁妝的紫檀與黃花梨三彎腿頂箱櫃，背後藏著一段公主因思念紫禁故宮、憂鬱成疾而早逝的淒美故事；以及一件十七世紀黃花梨交椅，堪稱明代尚簡美學的典範。館方更安排特別的觸摸工作坊，讓觀眾有機會近距離感受這些隱世遺珍的細膩質感。

「藝術．科技」4.0 首個主題展覽《我城》

跨界演出：10月8日至9日｜香港文化中心劇場

網頁互動作品：10月2日至22日｜梳士巴利花園LED屏幕



「藝術．科技」4.0 首個主題展覽《我城》

香港藝術發展局自2022年起舉辦的「藝術．科技」展覽系列今年來到第四屆，展覽巧妙結合鋼琴演奏、媒體藝術及先進的情緒追蹤技術，將我們熟悉的香港重新想像成一個流動的共鳴場域。

整個項目分為兩個精彩部分：首先是50分鐘的跨界演出，由策劃及監製鄺佳玲、媒體藝術家曲淵澈、音樂總監林丰及藝術總監張世宏攜手創作，帶領觀眾在劇場中展開對城市的詩意想像。

另一部分則是延伸至公共空間的網頁互動作品《萬物閣》，尖沙咀梳士巴利花園的LED屏幕將化身為數碼遊樂場。觀眾可透過手機，化身為香港文化脈絡中的88個獨特物件、生物、地方或文化符號，進入虛擬的香港地景，與其他參與者進行即時互動交流。展覽邀請大眾放慢腳步，不再單純從建築或遺跡角度認識香港，而是從記憶、情感與未來出發，重新建立與這座城市的深刻連結。

青山不墨個展《退神殿》

日期： 10月9日至11月7日

地點： 中環士丹頓街88-90號地下JPS畫廊



人生走到中年，我們開始問自己：這真的是我想要的人生嗎？香港藝術家青山不墨的全新個展《退神殿》正從這個疑問出發，借道教「退神」之名，以黑色幽默直視我們人生中那些被不知不覺供奉起來的「神」，也就是那些曾經替我們決定人生的規則。

展覽以「神殿」為空間隱喻，六組作品借用佛經、聖經、十字架、獻祭、求籤等宗教形式，盛載愛情、成功、財富與自我實現等現代慾望。展覽重頭戲是展場中央供奉的一條價值100萬港幣的金鹹魚：藝術家花了一個月時間親手為鹹魚貼滿金箔，旁邊附有手寫的《鹹魚養育手冊》，拋出一個荒誕又真實的提問——當一條鹹魚貼金而且價值百萬，它到底是一條魚還是一尊神？

其他亮點包括以佛經視覺語言寫成的《現代愛情大悲咒》，以「貪、嗔、痴」書寫situationship、「我最慘」模式與速食交友三種當代愛情實相，並設有AI唸佛機互動裝置，以冰冷的AI聲音為愛情執念進行精神「超渡」。

海港城「Gloomie Museum 托腮貓藝術館」

日期：即日至2026年10月25日

地點： 海港城美術館



由香港藝術家LeonLollipop創作的經典角色「Gloomie托腮貓」，憑着標誌性的托腮神情俘虜無數粉絲。是次展覽以「藝術館」為概念，透過Gloomie的視角遊走不同藝術時代。展覽匯聚多幅全新及經典畫作，當中最矚目的是象徵創作里程碑的第100幅Gloomie肖像作品，該畫作以經典的《蒙娜麗莎》造型首度亮相。

此外，展覽更展出17款立體雕塑，包括10款兵馬俑造型的貓士兵，以及向西方藝術大師致敬的雕塑角色。LeonLollipop亦巧妙地將香港地標融入世界名畫之中，例如以啟德景觀重新演繹名畫，或在作品中隱藏港式罐頭豆豉鯪魚等童年回憶彩蛋，充滿地道人情味與無限驚喜。

鄺詠君個展《日出｜晚安—延促同時》

日期：2026年10月17日至11月21日

地點：田灣興和街25號大生工業大廈3樓安全口畫廊



鄺詠君個展《日出｜晚安—延促同時》

鄺詠君結合自身對衝擊、恐懼與世態變遷的覺察，在作品中凝縮帶有敘事線索的景物，呈現其中的心理投射。延續「日出｜晚安」作品系列，她描繪出室內外景象中溫柔與張力、熟悉與距離交織的反差感。展覽名稱「延促同時」指向一種隨心念流轉的時間感知，漫長與瞬息並非截然有別；而英文名稱「Time Blindness」則提示一種對時間流逝的迷失感。

鄺詠君從探望移居遠方親友的願望出發，將過往與飛行相關的不安經驗，昇華為對時間、記憶與情感的深度思考。畫作中反覆出現風暴前的雲彩與積雨雲，壯麗迷人卻又隱約預示着未知的變化。

在「白夜 01:00至12:00」系列中，她更將親友傳來的日出與夕陽照片，與飛機舷窗外難以辨明時分的景色交疊。那跨越畫面、不曾落下的太陽，模糊了地域與時間的疆界，記錄了她與遠方的連結。