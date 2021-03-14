韓劇與小說職場現形透視工作族群文化｜影島筆記｜劉美兒專欄

撰文： 劉美兒 最後更新日期： 2021-03-14 00:00

張琉珍首部小說集，韓文版叫作《工作的快樂與悲傷》，中文譯本取《從此好好過生活》（新經典文化出版）之名，後者無疑多了幾分溫柔與可親。

文：劉美兒

八個短篇，主角看似過得不過不失，幾乎打開家門、步入辦公室俯拾皆是的人物。然而，即使不算活得最消極可悲，他們當中，要不每天疲於奔命地工作，要不一直面對韓國社會固有價值觀，無形壓力下，肯定是另一種身心艱苦。只顧自傷自憐或圍爐取暖，顯然並非張琉珍的書寫方向。

在她筆下，每個尚未畢業，就得有策略地鋪排就業的勞動者，所謂合乎社會標準的人生規劃，隨之浮現的前途困惑與生活扭曲傾斜，職場上過度競爭而不在意基本工作道德，可以來得如此徹底及真實。

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韓劇世界裡的職人，惘然同樣。曾引發社會討論、掀起約聘人員條約修法的《未生》；去年MBC收視高企的《上司實習生》裡也著墨描寫任憑如何努力，都無法轉為正職的合約員工角色。

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又或其他韓國小說例如張康明的《因為討厭韓國》，在待遇不平等的工作環境中再無寄託的女主角最終深切體會「一旦對未來產生恐懼，根本不可能快樂」。不論文字或影像，處處呈現新世代工作族群的情感矛盾與失落狀態。

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沙林毒氣事件後，村上春樹採訪日比谷線通勤的乘客（《村上春樹雜文集》/時報出版），一名上班族每天早上拼命擠車通勤數十年，被問及不覺得苦嗎，他回道：「你知道嗎？大家都在這樣做。不是只有我這樣。」相比起直白地喊苦，這樣聽來更覺憂鬱。回到張琉珍其中一篇〈第一O一次的履歷與第一次的上班路〉，經歷多次約聘始有正職的「中古新人」，收到的歡送語是「去了那裡一定也能愛到大家的喜愛」。這是美好的起始，或，只是不讓自己倒下來、沉著應付職場生活的第一步。

（專欄「影島筆記」每周日刊出，標題由編輯撰寫，原題：別叫我好好生活。本文不代表藝文格物立場）

作者簡介｜劉美兒。曾是記者，目前是書店策劃。白天打工，晚上讀書寫字。文章散見各雜誌報刊。

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