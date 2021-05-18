國際博物館日│疫情下各國博物館迎難開業　線上虛擬展料成趨勢

撰文： 賴家俊 最後更新日期： 2021-05-18 08:00

今天（18日）是國際博物館日，這個創立於1977年的日子旨在號召世界各國關注博物館和文化事業，促進世界博物館事業的健康發展。疫情下，各國博物館因遊客銳減，經營備受困難，但依然無阻全球多個新起博物館落成，繼續推動文化普及教育事業。我們這次便回顧下各國在疫下開幕的新博物館，留待他日恢復通關，大家可以去參觀這些新館；而對一些老牌博物館而言，疫下開拓線上虛擬展覽，料線上展將成為未來博物館業發展趨勢。

1.杜拜「未來博物館」

以城市建築意念創新著稱的阿聯酋杜拜，2015年斥資約十億港元，在鬧市興建一座金屬外殼的未來博物館（Museum of the Future），以此向公眾展示未來科學技術如何幫助人類的身心、管理社會以及提升經濟等面向。博物館總高78米，外形象蛋亦像戒指，坐落在杜拜最豪華的金融區，佔地3萬平方米。博物館距離世界最高建築物、著名的哈利法塔（Burj Khalifa，高828米）僅約7分鐘車程，為杜拜創新設計的孵化器，成為杜拜享譽國際的新地標。2019年博物館已向公眾開放，但因疫情影響到2020年10月博物館安上了最後一塊外牆，標誌博物館正式落成。

2.中國「和美術館」

日本建築大師、普利茲克建築獎得主安藤忠雄（Andou Tadao）設計的「和美術館」，2020年10月於廣東順德市開幕。這座美術館耗時五年籌劃、三年施工期程竣工，是安藤忠雄在中國設計的最大單體美術館，並且也是他設計的第89座美術館。

美術館佔地面積8,845平方公尺、建築面積約1萬平方公尺。取名「和美術館」，除了是創辦人姓氏外，還呼應整個空間以「和諧」為設計主題。在安藤忠雄的設計構想中，從嶺南風格的諸多元素之中，提取了「圓」的元素，從建築設計到細部工藝都以多樣化的「圓」呈現，嘗試著創造出融匯中國嶺南建築文化的嶄新藝術文化中心。他希望這作品在文化的展現上，並不是簡單地把古典的元素運用到設計中，而是要繼承文化背後的精神。

和美術館以清水混凝土建成的雙螺旋中庭樓梯，首次亮相便成為矚目的焦點。(和美術館)

3.法國「皮諾私人博物館」

皮諾私人博物館（Bourse de Commerce-Pinault Collection）是法國奢侈品集團創始人兼藝術品藏家François Pinault所建成的當代藝術私人博物館，籌劃歷時二十載，是Pinault名下第三間私人博物館，原址為於1889年由玉米市場轉型的證券交易所（糧食交易)，地點距離羅浮宮只有兩個街區，於今年一月正式開放，為疫情陰霾下重振巴黎文化活力做出貢獻，也是巴黎聖母院大火挫折後最具話題文物建築修復。

博物館請來普立茲克建築獎得主、日本著名建築師安藤忠雄操刀設計，把19世紀巴黎證券交易所修復，讓這所19世紀巴洛克式建築，添上了安藤忠雄的清水混凝土美學，再一次昂立於巴黎市中心。

4.美國「電影博物館」

籌備經年的美國電影博物館（Academy Museum of Motion Pictures），原訂於2019年峻工，因新冠疫情而延遲至2021年4月在洛杉磯荷里活開幕。博物館其中一樣鎮館之寶，是重達540公斤，長25公尺，原型自經典電影《大白鯊》之中的鯊魚模型 Bruce。這件館藏最大藏品，早前已運到博物館吊放在離地29尺高處，供歡迎遊客所用。博物館預期將收藏1,300多萬張照片、19萬部檔案、10多萬張藝術作品、8萬多份原著劇本、6萬多張海報，以及上千件珍貴電影道具，並定期有特定主題展覽，開館首個展覽則暫定是宮崎駿電影展。

Photo: Todd Wawrychuk/©Academy Museum Foundation

5.香港「M+博物館」

M+大樓由世界知名建築師事務所Herzog＆de Meuron，聯同TFP Farrells和奥雅納設計，是繼1977年巴黎龐比度中心後全球第二大當代視覺文化博物館，亦將會是足以傲視亞洲的文化建築。博物館坐落維港旁，樓高18層，總面積近65萬平方呎，其中17萬平方呎為展覽中心。樓內共設33個展廳、3間戲院、一間多媒體中心、一間學舍、一間研究中心，還有一個可飽覽維港景色的天台花園。為了呼應香港樓高多霓虹招牌的特點，博物館南面外牆裝上65米高、110米闊LED燈，讓LED屏幕可配合館內活動播放映像。



因更換承辦商、工程延期和新冠疫情等影響的西九文化區M+博物館大樓，於今年三月宣布建築工程圓滿完成，預料博物館今年底開幕，較原定2017年完工延遲4年。

+ 2 + 2 + 2

全球博物館因疫情限疫措施未能開業，但各國不少知名博物館都啟動了線上虛擬博物館遊，例如「Google藝術與文化」更與全球2500多家博物館和美術館合作，為一些世界著名的博物館，製作了虛疑展覽供人線上參觀，讓民眾足不出戶都可以欣賞博物館館藏。

1.大英博物館

大英博物館被譽為四大博物館之一，館內約有800萬件藏品，其涉獵範圍之廣亦是首屈一指。這個位於倫敦市中心的著名博物館，它的虛疑之旅讓你館內數百件文物，例如古老的羅塞塔石碑和埃及木乃伊。

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2.法國：奧賽博物館

這個由車站改建，曾被譽為「世界上最美的博物館」的巴黎奧賽博物館，蒐藏19、 20世紀印象派畫作，它的虛疑之旅展示了數十位法國藝術家，包括莫奈（Monet）、塞尚（Cézanne）和高更（Gauguin）等人的著名作品。

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3,紐約:古根漢美術館

古根漢美術館是一座位於紐約市曼哈頓上東城的現代美術館。大家現在無須出門就能遊覽古根漢美術館中著名的螺旋走道，以及沿著螺旋環繞的牆面展出的藝術品。

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4.華盛頓:國家美術館

東翼由貝聿銘擔任建築設計的美國藝術博物館，網上展示了兩個在線展覽。一個展覽是1740年至1895年的美國時尚展覽，其中包括殖民時期和革命時期的許多服裝；另個是荷蘭巴洛克畫家約翰尼斯·維米爾（Johannes Vermeer）的作品集，《戴珍珠耳環的少女》及《倒牛奶的女僕 》正是這位畫家的作品。

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線上虛擬參觀也不是海外博物館專美，例如現在香港科技大學舉辦的《歐亞之間：中亞、高加索和中東的傳統音樂和服飾》，除了實體展外，亦利用網上技術讓觀眾可登入線上虛擬展覽平台參觀展覽。相信疫情過後，線上虛擬展會是各國博物館未來發展大趨勢！