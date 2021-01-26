安藤忠雄│巴洛克風添上清水混凝土美學　法國皮諾博物館疫下開張

撰文： 賴家俊 最後更新日期： 2021-01-26 18:07

疫情下，全球多個博物館紛紛結業或縮小營運規模。可是，最近法國私營的皮諾私人博物館（Bourse de Commerce-Pinault Collection）卻逆市道而行開業，請來普立茲克建築獎得主、日本著名建築師安藤忠雄操刀設計，把19世紀巴黎證券交易所修復，讓這所19世紀巴洛克式建築，添上了安藤忠雄的清水混凝土美學，再一次昂立於巴黎市中心。

皮諾私人博物館是法國奢侈品集團創始人兼藝術品藏家François Pinault所建成的當代藝術私人博物館，籌劃歷時二十載，是Pinault名下第三間私人博物館，原址為於1889年由玉米市場轉型的證券交易所（糧食交易)，地點距離羅浮宮只有兩個街區，於本月23日開放，為疫情陰霾下重振巴黎文化活力做出貢獻，也是巴黎聖母院大火挫折後最具話題文物建築修復。

皮諾私人博物館（@alluring_venice/IG）

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博物館由構思到誕生，一波三折擾釀了近二十年。早年經營家族生意的Pinault，品牌事業不斷擴展之際，醉心當代藝術的他銳意打造一所博物館展示藏品。早在2000年便選址巴黎塞納河上的塞岡島（Île Seguin），並邀請建築師安藤忠雄將島上一所汽車工廠改建為博物館，然而在2005年後因為場地去污等各種問題，讓項目迎來僵局。此後Pinault與安藤忠雄重新出發，邀請了前法國文化部長Jean-Jacques Aillagon擔任皮諾收藏總監，結果在2006和2009年在意大利威尼斯設立了兩座博物館展示Pinault主題藏品和當地裝置藝術：格拉西宮（Palazzo Grassi）和威尼斯海關大樓博物館（Punta della Dogana），而最新一座博物館選址最終回歸巴黎，2016年向市政府申請前巴黎證券交易所50年租用權，打造市中心公共空間，即現在的皮諾私人博物館。

皮諾私人博物館圓穹施工照片。(@Bourse de Commerce — Pinault Collection/Twitter)

這次博物館的設計，除了有安藤忠雄特色的清水混凝土建築的匠心設計外，安藤忠雄表示希望創造出一座連接過去、現在與未來的建築。為了突出讓歷史煥發重生的主旨，他選用了如俄羅斯套娃一樣的設計結構，讓原本紀念銘刻於牆體和室內的城市記憶，一邊引入另一個結構，讓佈局在新與舊之間建構起對話，重煥出空間的生命力。

博物館總面積達1.05萬平方米，可容納十個展廳、接待處和冥想空間。圓形建築是原址最大特色，直徑95英吋、由金屬與玻璃構成的穹頂，引入自然光元素。安藤忠雄為了建築其對稱結構，在穹頂之下增加一個直徑30米、高9米的清水模直立圓柱體，以此構成了牆內主要展覽空間，經改建後博物館由5層樓組成，包括3層展覽空間、1個黑盒劇院和1家餐廳。

【點擊看建築內部】

而圓柱體的外部，則透過混凝土牆與內部裝飾之間形成一條「內街」。內街的最終點有一條螺旋水泥梯通往圓柱體上層，那兒有一個環形走廊，訪客可以在這走廊上以360度景觀方式，欣賞穹頂那些繪於19世紀的壁畫與玻璃屋頂。根據安藤忠雄所信奉的原則，在日本建築中，觀眾需要通過一條小徑，這給他們提供了走入圓形大廳前「淨化自我」的時間。

C’est de l’histoire nouvelle !

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La @BourseCommerce ouvrira ses portes le 23 janvier 2021. pic.twitter.com/rchpvYIfSQ — Bourse de Commerce — Pinault Collection (@BourseCommerce) November 18, 2020

皮諾收藏總監Aillagon將「開放」與「激進」視為皮諾的品位的特點，這在他所收藏的藝術家作品中非常明顯，例如David Hammons與Paulo Nazareth。此外，博物館還將與巴黎藝術機構展開學術合作，通過借展和聯合展覽培養未來的觀眾。作為開放其藏品計劃的一部份，他的團隊正在籌備接下來六個月中的一系列館外展覽，其中包括法國國家博物館的布列松（Henri Cartier-Bresson）展，以及歐洲及地中海文明博物館的傑夫·昆斯（Jeff Koons）展。

博物館網頁：https://www.boursedecommerce.fr/en/

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