世界最複雜建築　杜拜「未來博物館」寓意人類追尋未知世界

大家乍看這建築物，是否有看科幻電影的感覺？這所外觀前衛，充滿時尚感的華麗建築，是杜拜著名的未來博物館，亦是世界最複雜建築之一。本月初（10月3日）博物館啟動峻工儀式，安上了最後一塊外牆，館方代表表示，這座博物館代表了全球建築與工程指標，希望它能打造人類奇蹟，開創更好的未來。

以城市建築意念創新著稱的阿聯酋杜拜，2015年斥資約十億港元，在鬧市興建一座金屬外殼的未來博物館（Museum of the Future），以此向公眾展示未來科學技術如何幫助人類的身心、管理社會以及提升經濟等面向。博物館總高78米，外形像蛋亦像戒指，座落在杜拜最豪華的金融區，佔地3萬平方米。博物館距離世界最高建築物、著名的哈利法塔（Burj Khalifa，高828米）僅約7分鐘車程，館內設有水池、綠地、自行車道與休閒區，並與高架地鐵站、阿聯酋航空相接，為杜拜創新設計的孵化器，成為杜拜享譽國際的新地標。

設計師 Shaun Killa 表示，博物館的環狀實體外形代表人類今天擁有的知識，也象徵天與地；而環內的中空，則代表著人類未知的一切，亦即未來。他希望這座猶如科幻電影中的虛幻建築，象徵杜拜貫徹創新的精神。

博物館以未來結合阿拉伯文化作為建築設計主題；建築物採用不鏽鋼物料製成，並應用了 3D 列印技術，使用2400個對角相交的鋼構件，打破以柱子支撐建築的傳統概念。博物館的玻璃幕牆，更以行書體鐫刻著穆罕默德的詩歌短語。在白天，光線將透過這些書法文字透進建築內部，為室內帶來特殊的光影圖像，而到了夜晚，該充滿異國未來感的龐大量體，則會由長達14公里的 LED 燈照亮，讓建築本身更顯戲劇感。

博物館早於2019年已向公眾開放，館內將展出阿聯酋在運輸、醫療及教育方面的創新設計及技術。為追上科技步伐，博物館以每半年轉換一次展品，做到館內展出的科技，領先當時科技10年為目標。

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