STEM│LEGO加舊iPhone製高解像顯微鏡　價格廉宜助民眾科研探索

撰文： 賴家俊 最後更新日期： 2021-07-06 18:37

很多人用LEGO積木製作千變萬化的作品，除了重現經典名畫或建築外，更有人用它來做出生活用具。最近有德國團隊研究，如何用LEGO和iPhone 5手機製作高分辨率顯微鏡，讓大家可以用超低成本，運用創作製造家用科研用具，幫助兒童探索科學世界。

有見專為兒童而設計的玩具顯微鏡解像度有限，而專業版本卻非常昂貴，因此一般民眾家中根本沒辦法能有此產品，讓孩童探索科學的世界。一群德國研究人員，希望造出一款價格相對廉宜，高分辨率的微顯鏡，他們不斷嘗試後，將舊 iPhone（特別是 iPhone 5）與LEGO結合起來，製作出專為年輕學生設計的 DIY 高分辨率顯微鏡。

研究團隊免費公開了他們的論文，當中包括製作說明書，介紹如何用iPhone和LEGO製作顯微鏡。他們的目標是在課堂環境中向學生介紹顯微鏡，既可以這科學工具帶領他們進入微觀世界，也可通過有趣的方式讓他們對顯微鏡光學組件原理有基本理解。通過精確的方法，團隊目標是使顯微鏡組件模塊化、價格更便宜更讓人容易負擔。

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iPhone 5 至今已有八年歷史，二手價格相對低廉，而大多數家庭已經有現成的LEGO積木庫存，如果沒有也可以從各種場所以相對較低的價格批量購買積木，讓這些容易獲得而又安全的零件成為製作顯微鏡的最理想選擇，價格亦比市場上大多數玩具顯微鏡便宜。

圖片來源：meridian.allenpress.com

團隊希望LEGO顯微鏡將有助全世界的兒童更容易探索科學，讓每個孩子有機會了解他們周圍的世界，包括肉眼無法看到的部份。而提高兒童對科學的理解，可大大有助於他們在日常生活中做出決策和解決問題。

研究員Betz表示：「我們想找到一種方法來培養大眾對自然的好奇心，幫助他們掌握基本原理並認識科學的潛力。」

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