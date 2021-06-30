寺院住持的兒童扶貧計劃再獲獎　結合寺院之「有」與社會之「無」

撰文： 可夫 最後更新日期： 2021-06-30 19:31

根據昨天（6月29日）的消息公佈，由一位日本寺院住持創辦、扶助貧窮兒童及家庭的慈善平台「寺院零食俱樂部」，奪得日本內閣府男女共同參與局主辦的令和三年度「女性之挑戰獎——特別部門獎」（女性のチャレンジ賞 特別部門賞），以表揚它「支援處於困境的單親家庭」。

（Facebook: おてらおやつクラブ@oteraoyatsu）

結合寺院之「有」與社會之「無」

什麼是「寺院零食俱樂部」（おてらおやつクラブ，Otera Oyatsu Club）呢？它的運作模式如下：有經濟困難需要的家庭向「寺院零食俱樂部」提出申請，寺院會有人員跟申請家庭接洽，了解其家庭與經濟狀況，並決定援助額度。受惠家庭將會收到寺院與各種團體網絡送來的零食與糖果，這些都是他們平時買不起的「奢侈品」；「俱樂部」亦會寄送整個家庭需要的糧油食品，包括米、味噌、海苔、糖鹽、水果等，以及文具與各種日用品。

「寺院零食俱樂部」運作流程圖解（otera-oyatsu.club）

除了從寺院的香油錢中抽取部分以購買援助物品，更重要的，是日本善信有向寺院奉獻供品的習慣，當中不少是原封未動的包裝食品。雖然善信出於好意，但對於寺院來說此舉會造成不少浪費。參與「寺院零食俱樂部」網絡的寺院，可以將這些祭品轉交到有需要的家庭，在避免浪費食物的同時，可以為貧窮家庭紓困，是兩全其美的做法，創辦人松島靖朗稱之為「結合寺院之『有』與社會之『無』」。

「寺院零食俱樂部」的「結合寺院之『有』與社會之『無』」理念（otera-oyatsu.club）

曾獲 Good Design Award 大獎的另類「設計」

這並非「寺院零食俱樂部」首次得獎，它之前曾獲得日本設計界的代表性獎項 Good Design Award（GDA）。乍看之下，「寺院零食俱樂部」並非傳統意義的平面視覺媒體、產品等「設計作品」，但它致力解決日本貧窮家庭問題，除了體現出「設計就是要解決問題（problem-solving）」的格言，亦符合 GDA 大會「福祉是設計的重要對象」的宗旨，因此最終在 4,789 件作品之中贏得 2018 年度 GDA 設計大獎（Good Design Grand Award 2018）。

「寺院零食俱樂部」創辦人松島靖朗領取2018 年度 GDA 設計大獎（pen）

此後獲得設計界與媒體的關注，在設計與慈善兩個界別建立起協同效應。「寺院零食俱樂部」於同年亦獲得環境省主辦的「Good Life Award 優秀獎」，並在2020年再得到「日本市場營銷協會」主辦的「日本市場營銷獎鼓勵獎」。

貧窮問題與社會責任

「寺院零食俱樂部」的發起，緣於 2013 年有一則讓人震驚的新聞：大阪一位年輕的單親母親與她三歲的兒子被發現死於家中，死因是因貧窮餓死。現場的桌上有一張母親寫的字條，寫著：「沒辦法讓你吃東西，孩子對不起」。在當代的富足日本社會，竟然還會發生貧窮至餓死的慘劇，這深深衝擊到奈良縣安養寺的住持松島靖朗，他因而開始思考自己能夠做些什麼。

「寺院零食俱樂部」創辦人、奈良縣安養寺住持松島靖朗（こここ）

2014年松島靖朗創立了「寺院零食俱樂部」，關注貧困兒童與家庭（尤其單親家庭）的貧窮狀況。最初呼籲全國的所有寺院參與活動，而不似其他地方的傳統，日本的寺院向來少有參與慈善等社會公益事務，松島靖朗所做的可說是種突破，並成功在寺院之間一步步建立起慈善的網絡。

僧侶準備要派送的捐助品（JAMMIN）

及後「寺院零食俱樂部」成為非牟利組織，發展亦漸趨多元化，陸續有其他組織加入計劃，包括日本全國社會福祉協議會、各地的兒童食堂等。「寺院零食俱樂部」最近亦跟日本的網絡籌款平台 READYFOR 合作，募集志願者在身故後捐獻出遺產，可以選擇「寺院零食俱樂部」為受益組織。

受到捐助物品的孩子（otera-oyatsu.club）

自2018年發起以來，「寺院零食俱樂部」得到愈來愈多的響應，截至今年6月共有 1,632 所寺院及 527 個團體參與，受惠孩子共有二萬人。然而根據日本厚生勞動省2019年的國民生活基礎調查，日本每七名兒童就有一名處於貧困狀態。根本的貧窮家庭問題，大概最終要依賴慈善以外的手段來解決，但「寺院零食俱樂部」的發現，確實喚起社會關注貧窮問題的意識。