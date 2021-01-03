【藝術教育】多層次拼貼繪畫　激盪出不一樣的藝術火花

「……法國的新現實主義，工業及消費社會下的藝術家盡情享受物質文明的世界，從中組合建構，透過現成物的挪用、堆積、重疉、壓縮、再製、排列、包紮、炸毀等等，任何東西都可成為藝術……」(陳奇相著，2002，《歐洲後現代藝術》，藝術家出版社出版，頁215)，無意中翻到書中這段文字，細想利用此重疊組合等再製的概念來延伸教學活動，能激盪出什麼樣的藝術火花呢？ 文：劉雪妃

受限於教室裡的時間及空間，暫時先選擇平面拼貼的方式來創作，運用現成物黏貼在畫紙上，再加上彩繪處理，創作者可以利用圖像或文字來傳達特殊的想法，使作品多了豐富的層次感。日本有位90歲創作拼貼的セツ婆婆便是將報紙按冷暖色收集並轉化成創作的素材，利用剪貼創作層次分明、細膩的作品。

日本一位90歲婆婆將報紙按冷暖色收集並轉化成創作的素材，利用剪貼創作層次分明、細膩的作品。（twitter@setsu0107）

本文分享三個延伸教學活動

教學課程Ⅰ概述：讓小朋友自行從廣告或DM等刊物選擇一張插圖，再根據插圖繼續彩繪創作。（按圖看小朋友創作例子）↓↓↓

此圖為小學一年級小女生所創作，選擇的圖片是一張坐在木質桌或椅上，正在優雅記錄著什麼的女孩；將圖片貼在中間偏上方的位置，然後延伸椅子，並畫出了菱形的地磚，上方加了不少的吊燈。（典藏藝術家庭授權使用）

上圖為小學一年級小女生所創作，選擇的圖片是一張坐在木質桌或椅上，正在優雅記錄著什麼的女孩；將圖片貼在中間偏上方的位置，然後延伸椅子，並畫出了菱形的地磚，上方加了不少的吊燈。這件作品讓我驚豔的地方是用色，觀察圖片中的顏色，小女生選用了相近色，作品呈現出細膩雅緻，據說家中爺爺是畫家，猜想會不會是耳濡目染的影響呢？

教學課程Ⅱ概述：利用浮水染先創作背景，再分享，分享時也請同學們說說看，在畫面中看到了什麼？或者產生了什麼樣的感覺？再依據感受進一步創作。（按圖看小朋友創作例子）↓↓↓

教學課程Ⅲ概述：調了一瓶紫灰色顏料，裝進塑膠小噴瓶，再將紙隨意剪出各式圖案，讓學生自行擺放(步驟1)，後噴灑(步驟2)，等乾後再創作(步驟3)。若時間允許，可以讓小朋友自行多調些顏色，再用版畫式拼貼方式創作出更豐富的層次感。（按圖看小朋友創作例子）↓↓↓

談到組合畫，中國的文人也會用組合性的內容來作畫，所以也可以在課前和小朋友從文人畫聊起，本文選擇錢選(中國元代畫家)的荷塘早秋圖卷來和大家分享。

錢選(中國元代畫家)/ 荷塘早秋圖卷（典藏藝術家庭提供）

畫作中下方的殘荷，讓我們想起蘇東坡的詩句；荷盡已無擎雨蓋，菊殘猶有傲霜枝，一年好景君須記，最是橙黃橘綠時，得知殘荷出現的季節是秋天；但又在畫中看見點水蜻蜓款款飛，得知蜻蜓最活躍的時節是夏天，同一個畫面中出現了不同季節的動植物，畫家應該是用組合方式構圖，但在創作時，情境的經營是比真實更為重要的，所以看到一幅充滿生機的自然生態、情趣十足的耐看作品。

時序進入秋季，台灣板橋林家花園「花月圓 夜未眠」互動光雕秀，只見燈光設計將廣寒宮投影在來青閣上，古今交疊，意外發現符合本文教學核心，未來若將此元素帶入課堂中，應該能激盪出更加豐富多元的作品喔！

台灣板橋林家花園「花月圓 夜未眠」互動光雕秀（國定古蹟林木源園官方網站）

【本文獲「典藏藝術家庭」授權轉載。】