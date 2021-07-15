開講尋書｜喬木談攝影：你選擇聚焦的影像是帶有一絲自我投射

攝影的題材有很多種，風景攝影、人像攝影、商品攝影、紀實攝影、概念攝影、藝術攝影等等。我自己最喜歡的是紀實攝影，今年就在書展中物色到一本自己很感興趣的書——《拍出會說故事的人文攝影》，內容記載了多位著名紀實攝影師的拍攝歷程和攝影作品。

紀實攝影的主題不盡然是沉重的。你所經歷的任何東西都可以成為主題。 Beth Rooney

紀實攝影（Documentary Photography）又稱人文攝影，是以記錄生活現實為主要訴求的攝影方式，它能夠反映社會現實和人類生存狀況。

文：喬木@開講｜支持伙伴

世界萬變，身處世代交替的洪流之中，很多東西都無可避免地被消失。紀實攝影除了能把眼前所見的現實定格，更能反映表象之外的深層意義。某程度上，我覺得紀實攝影是主觀的，你選擇聚焦的影像是帶有一絲自我投射，有你的個人主見想帶出。

《拍出會說故事的人文攝影》分享了多位著名紀實攝影師的攝影生涯、靈感來源，以及影像背後的故事。其中一章提及紀實攝影師卡錫（Ed Kashi）對紀實攝影的看法，筆者尤為深刻。他認為就紀實工作和新聞來說，光是呈現問題已不再足夠，拍攝者必須提出解決方案。紀實攝影的最大影響力在於能夠揭露被忽略了的社會實況，引發關注、對話、行動和改變。

作為一位紀實攝影師，大概必須具備隨機應變的能力，例如能夠判斷危險性，懂得如何安全往返，以及如何與拍攝主體或對象連結等等。要與拍攝對象連結是最困難的一件事，因為你必須發自內心地去感受和體驗，尤其是在拍攝一些敏感議題的故事時，否則你便不會懂得如何構圖和聚焦什麼。你也可以做一些拍攝前的準備，了解拍攝對象的國家和歷史，如此一來，對方就更容易對你敞開心扉，你亦更清晰可以如何表達影像的訊息。

這張照片是卡錫（Ed Kashi）在馬拉威拍攝的，他當時正在探討一些在審判前拘留的案例，疑犯被逮捕，卻遲遲未被起訴，同時也未能得到法律代表的協助。

這位年輕人叫森果，僅僅21歲，他被關進拘留所中近乎兩年半，當中沒有正當的法律程序。卡錫（Ed Kashi）形容，他的生活狀況慘淡，不僅長了疥瘡，胸口有皮開肉綻的傷口，體重亦掉了好幾公斤。卡錫（Ed Kashi）對他進行了訪談，希望能夠訴說這些囚犯的遭遇。

他們沒有錢印製教科書，就連筆記本也是填補了擦掉，重複使用。

這是伊拉克庫德斯坦的學生，他們位於一間被炸得面目全非的學校研讀庫德族歷史。在伊拉克統治時期，是禁止研讀庫德族歷史的，唯有這裏是用庫德族語上課。他們沒有錢印製教科書，就連筆記本也是填補了擦掉，重複使用。

我們身處當下的人生，就是紀實攝影的畫布。我們曾經目睹過的、感受過的、思考過的，都會成為累積的視角。紀實攝影師選擇在照片中呈現什麼，也受自己的視角所影響。攝影大概沒有一套規則可遵從，《拍出會說故事的人文攝影》想向讀者傳達的是，紀實攝影是攝影師在思考與感受交互的過程中所產生的影像。它可以是耐人尋味的、自然流露的、錯綜複雜的……

（本文轉載自開講，不代表藝文格物立場。支持伙伴：01積分）