書展2021｜我在日本小豆島開了一間茶餐廳　寫在移民潮之前｜別我

閱讀這篇小說的你，可能會以為我生活在日本。傻啦！我其實跟很多香港人一樣，都有着各樣的原因，暫時未能離開，我亦不敢在這一刻肯定將來的我會或不會離開。

文：別我



我不會鼓勵別人走或不走。離開是一個選擇，不應該怪責他人；留下的，也不要被眼前的事情自亂陣腳，學多點技能，想辦法幫助更多的人。

當你閱讀這篇小說，就會發現這小說充滿了對香港的愛。

照片來自作者臉書，攝於書展2021，Hall 1A-D12

在這裡也要說一句：「其實，我真係好鍾意香港。」

這一年世界太紛擾，上個網、扭開電視，看到的負面消息已經夠多，所以我希望創作一個比較正面的故事，鼓勵一下大家、也同時鼓勵一下自己，於是《我在日本小豆島開了一間茶餐廳》誕生了。由7月開始，在忙碌的生活中抽時間，邊寫邊連載、邊連載邊修改，五個月寫好，過程卻是十分開心。

《我在日本小豆島開了一間茶餐廳》最初於Penana故事平台網站連載，反應不俗，也感激讀者們的支持。

故事簡介｜三十而立，放棄香港的生活，隻身來到日本創業，在瀨戶內海中的一個小島上開了一間港式茶餐廳。 在這個小島上，Ricky遇上了各式各樣的人。相遇與別離，毎個人的背後都有着自己的故事，而人生本來就是一場各自的旅程。



這故事背景設於一個小島，而不是城市，因為我認為島民間的關係比較緊密，比起城市人更有溫度，有助劇情發展。而瀨戶內地區（當然包括小豆島），是我最喜歡的日本地區。去過才會明白，為甚麼有那麼多日本小說、電影在那裡取材。

照片來自作者臉書，攝於書展2021，Hall 1A-D12

別離，是這篇小說其中一個主題，親人之別、朋友之別、情侶之別……我記得從前看過一部台灣電影《練習曲》，裡面有一句台詞：「我們每個人來到世界上，都是獨自旅行」。別離，是人生中必要面對的事情，縱然難過，但不要留有遺憾，並且學會珍惜相聚的日子。

近一年，討論移民的人多了，我們小說的主人公Ricky也從香港搬到日本的鄉下地方開一間茶餐廳，而茶餐廳代表着香港獨有的飲食文化，在故事中描寫從異地引進到日本的茶餐廳被當地人認可，是因為我相信香港文化的獨特性能夠在世界各地傳揚下去。

希望在世界上某一個角落的你，在閱讀我寫的這部小說時，會找到一點感動。

（本文為書籍後記節錄，獲作者授權轉載。本文不代表藝文格物立場）

作者簡介｜別我，其他出版作品包括：校園類《別讓青春變作荒謬小說》、奇幻武鬥類《逆天星戰》。 曾想成為武俠小說作家，但沒有一本出版小說是武俠小說。尤其鍾情東瀛文化，曾擔任某香港日本文化交流機構理事會成員。



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