村上春樹常到的「珈琲店」　珈琲人細讀他們的經營初衷｜開講尋書

［香港書展］值得珈琲人推薦的兩本書（上）

珈琲人昨天（7月14日）到訪過香港書展，亦是第一次以記者證進入會場。今年書展辦得不錯，天公做美、天氣晴朗。會場各處一早便熱鬧起來，碰上了一些舊同事舊朋友，亦認識了新朋友及新書籍，是疫情下亦一很好的體驗。

文：珈琲人＠開講｜支持伙伴

為大家介紹兩本值得珈琲人推薦的書本。它們並不是一般的珈琲工具書，是以手記形式的從心而發的文章，真人真事的內心感受，細緻入魂，十分喜歡。

書名 ｜大坊珈琲店手記

作者 ｜大坊勝次

譯者 ｜賴明珠

出版 ｜新經典圖文傳播（2021）



第一本是《大坊珈琲店手記》，原作者是大坊勝次，由台灣賴明珠翻譯。這本書初版在2021年1月4日發行。書中記錄了作者經營38年的珈琲店的一點一滴及值得記錄下的人和事。原日文版由誠文堂新光社於2019年5月出版。

位於東京的大坊珈琲店，是日本文化界人士流連駐足的傳奇愛店。當中包括村上春樹、向田邦子等等。雖然珈琲店已經在2013年12月歇業，但是其影響性仍是延續，不單在日本當地，亦影響後期在美國及全球開業的blue bottle。

大坊勝次是一位珈琲烘焙師。在這本手記當中，記錄了他個人的珈琲職人工作事件，如何認真地去烘焙珈琲豆及將一個又一個的客人慢慢累積起來的故事，亦交代在他心靈上是怎樣對待客人及員工。手記裏面一共有十一回，每一回的真人真事都是十分精彩。有關那些年開店的初衷，有談及對珈琲店音樂及畫作的欣賞及要求，亦有對珈琲器具及烘焙的固執，有欣賞杯碟如藝術品的，亦不乏賞花的章節。當中亦記錄了客人寫給作者的一些字條內容，十分感人。

這間珈琲店內並沒有烘焙機器，店主（作者）是以手搖烘焙機，在熱烘烘的氣爐上，每天操作5小時來烘焙珈琲豆。沖泡珈琲是以法蘭絨濾布，一滴一滴過濾得來。大坊珈琲店最終在12月23日在忙碌達到巔峰的時候，毅然及決然如期關店。

在這店舖內喝慢珈琲，就是把這裏的時間，變成重要的時間。

向大家介紹的第二本好書，同様地並不是工具書，而是一本由編輯小坂章子以記敍形式呈現兩位作者的三次對談內容。三次對話內容豐富，珈琲事物人物無所不談，資訊性高。當中文體保留許多按作者要求，以比較艱澀隱諱的內容，去呈現兩位珈琲職人作者的關係及人品。

+ 5

書名 ｜咖啡人生：開咖啡店教會我的事

作者 ｜大坊勝次 · 森光宗男

譯者 ｜葉延昭

出版 ｜銀河舍（2019）



這本書的日本原著書名是《珈琲屋》，由新潮社於2018年5月出版。兩位作者是日本珈琲職人界的猛人，一位是岩手縣盛岡市出身的大坊勝次先生，另一位是福岡縣久留米是出身的森光宗男先生。他們被同業敬稱為「東之大坊、西之森光」，可見其舉足輕重的份量。他們親手沖泡的珈琲，被譽為兼具品格和溫情的特色。

看過了本書前言部份，便已經感受到大坊先生透過文字向已故的另一作者森光先生抒發的情感與思念。他們的三次對話由2013年10月至2014年1月進行，內容由編輯記錄。可是在2016年12月，森光先生在擔任珈琲座談會及推廣法蘭絨濾泡珈琲之後，在南韓仁川機場歸途時因病去世。

作者簡介｜珈琲人，尊重每一口珈琲，喜愛了解珈琲歴史及藥理，四處走走細味珈琲種種有趣事情。珈琲人的第一杯是在中學時代，時代轉變，由即溶到espresso，轉到虹吸，再到手沖。不經覺已走過三十多個寒暑。珈琲故事，已經超越了珈琲種植帶及海拔的框框，散落世界各處土地。珈琲人的小品文章，沒有界限的珈琲文化分享，本地或世界各地特色珈琲及單品珈琲，珈琲果或珈琲青豆故事，烘焙及陳化，品嘗與配對。可能納雜，連繫珈琲，欣賞珈琲生活藝術氛圍。珈琲人從事建築管理及科技專業，公餘時間忙著各樣纏繞一生的多樣嗜好，細味珈琲、烹調美食、慢音響、遊世界⋯⋯說到最後，還是要專心去做好每一件事。



珈琲人近照（作者提供）

在三次的兩位作者對談中，透過對話交流，展現各人對珈琲的鍾愛及造詣，談及之廣，相信可拆解許多珈琲愛好者的迷思。有衣著穿搭及道具的珈琲人美學、珈琲杯的設計及獨特要求、店名設計的背後故事、烘焙手藝及味覺的訓練、客人的心靈交流……

看他們三次對話，當中有篇幅敘述有關經營珈琲店的初衷，如何由珈琲連接到Jazz 音樂及當中藝術的欣賞。另一個課題是「慢慢來」的手沖珈琲哲理。以雙手慢慢的萃取珈琲，在緩慢步調中，令客人心境也靜下來，專心地去享受一道時光。而珈琲職人，一但站上櫃枱，就要集中心神。當中的意義，看得懂便是好。

【書展專輯｜喬木談攝影：你選擇聚焦的影像是帶有一絲自我投射】

喬木近照（作者提供）

去産地旅行，亦可能是每位珈琲愛好者的夢想，森光先生曾多次走訪也門及埃塞俄比亞，為了珈琲才會外出旅行，可見追尋珈琲的認真，當中所見所聞豐沛趣事，在書中亦有記載一二。

珈琲道具（即是指用具）出現在第二次談話，當中編輯除了附加圖片以比較兩間店舖所使用的道具種種及彼此分別，亦有詳文記載兩位作者如何看待道具及自家私作調教以適合實際應用。大開眼界之餘，亦可作參考去微調自家用具。

能夠從兩位熟悉法蘭絨濾泡珈琲的職人對談中，看到的不單是珈琲的細緻，而是悟出的多個哲理。

一本可有深度的好書！

（本文轉載自開講，不代表藝文格物立場。支持伙伴：01積分）

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