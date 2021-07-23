塩田千春：顫動的靈魂——談紅與黑｜陸穎魚專欄

如果詩意象徵美，那我想孤獨也是美的。為了創造一個充滿詩意的孤獨時間，儲存安靜的力量，我特地安排一個早晨獨自前往美術館，花了兩小時看完名為「塩田千春 顫動的靈魂」的展覽。

文：陸穎魚

塩田千春是日本藝術家，現時以柏林為生活及創作據點，今次展覽的作品大概有一百多件，包括雕塑、行為藝術錄像、攝影、素描，也有舞台設計的圖像手稿，當中最可代表藝術家風格的作品，必定是在空間以紅線或黑線交織而成的大型裝置。

紅與黑，用詩的意象套入，可以有千百種意思，但我今天想從塩田千春的角度去談談。她認為，紅色是血，是生命；黑色是黑暗，是死亡，當這些輕柔的線條互相糾纏，其實是暗指各種人事物之間的聯繫和牽扯，希望觀者能從作品中思索生死的價值。

線在糾纏，線也在對我發問。站在紅色世界裡，面前小船代表著未知的方向和未來，但未來究竟在哪裡？小船原來也代表著迷惘；當我站在黑色世界裡，殘破的空椅子仍然坐著看不見的靈魂，但靈魂又是什麼東西造的？下午時份，提著情緒飽滿的自己踏出美術館，迎面以來的陌生人戴著口罩，我不認識他們，他們也不認識我，但我又認識我自己嗎？

最近台灣的疫情變得嚴重，病毒總是找機會入侵我們身體，然後我想，這世界為什麼會出現病毒呢？美術館外的天空很藍，我想起日本國民詩人谷川俊太郎的詩句，慢慢從天空掉下來……

「一個巨大的主張

從無限時間突出的一端開始

現仍在持續

我們提出了無數建議

朝著這樣的主張

（啊——太傲慢了 人類 太傲慢了）」



——節錄〈祈禱〉，田原譯



（本文不代表「藝文格物」立場）

陸穎魚在創辦的詩生活書店介紹詩集（王祥維攝，局部）

作者簡介｜陸穎魚，2019年生了女兒小珍珠，是詩人，也是媽媽。著有詩集《淡水月亮》、《晚安晚安》、《抓住那個渾蛋》。



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