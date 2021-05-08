有詩有女兒　每天都是母親節｜陸穎魚專欄｜文青媽媽讀讀詩

撰文： 陸穎魚 最後更新日期： 2021-05-08 00:00

編按：近日，大家都忙於慶祝母親節；遠在台北的文青媽媽陸穎魚，每天都過得幸福踏實，每天都是母親節。今日，陸穎魚與大家分享詩人母親寫給女兒的詩。先從書展談起......

我跟社長（小珍珠爸爸）是在台北書展相遇的。還在遠距離談戀愛的日子，我們每年在台北書展約會是正常不過的事。

過去十年，他一直與從事獨立出版的戰友以創意有趣的主題參展。前年書展因疫情問題無奈取消，本想今年能夠重來，但考慮到民眾安全，防疫至上，書展最終二度停辦。

文：陸穎魚

舉辦大型書展的風險難以預估，於是社長與戰友們決定來辦個主題小書展，四月初我帶著小珍珠參加「讀字公民書展」，她興奮地於各個出版攤位遊走，聽文學講座之餘，也跟我的詩人朋友們見面。小珍珠是喜歡書本的孩子，我願望她往後在閱讀的路上，能看見美麗樂園，也能體會殘破廢墟，透過文字思考世界。

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逛書展時，我翻閱香港詩人阮文略的新詩集《菀彼桑柔》，對他在自序的一段話感受良深：

寫詩，就如辛波絲卡所言，是為了讓雪人見證我們如何在廢墟中生兒育女。我們的希望在孩子身上，亦是為了孩子所以我們有了堅持書寫的理由。 阮文略

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我在台北，阮文略在香港。回想起來，我和這個詩友確實見過面的次數不多，但我頗喜歡他的詩，記得讀他首本詩集《突觸間隙》時的驚奇與佩服，詩作中不少生物化學的概念與意象結合運用，我雖然讀不太懂，但這種實驗創作手法卻令我大開眼界。

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而新作《菀彼桑柔》更是讓我靈魂感到疼痛的一本詩集，尤其是詩人寫給女兒的篇章。打開翠綠色地圖般的書頁，第一首詩是以女兒之名的〈桑柔〉，因為寫得太好，請容我引用整首詩作：

窗外有一棵桑樹 據說以前整排都是，後來不知道是颱風還是赤鏽病 能熬過來的就只有這邊陲的一棵 就像詩經所說，桑葉之下黎民可以休養、齊家 我聽著蟬，不知正掛在哪棵樹上 是這最後一棵桑樹嗎 我們被風雨疫病反復敲打的土地 尚可以種高貴的靈魂 尚可以讓人不卑微地生活嗎 夕陽透進屋裡，你發著無甚意義的嗓音 如何在廢墟生養子女的問題 有一千種解答方式 你有一千次命名事物的機會 而現在窗外只有一棵桑樹 請你用一千種可能的方式，重新命名它。 ——〈桑柔〉

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詩歌以桑樹做核心意象，展開詩人對成長土地的感歎與感懷，中間幾個憂愁提問，無奈但也帶著無悔，面對現實生活的艱難，女兒天真的嗓音代表著未來與希望。而我在想，生命在流動，孩子必然與世間萬物相遇，光明或黑暗，我們總有我們的方式，命名與紀念。

（標題由編輯擬寫，原題「談一個微小書展，以及相遇」。本文不代表「藝文格物」立場）

陸穎魚在創辦的詩生活書店介紹詩集（王祥維攝，局部）