東京奧運｜頒獎台上的花束故事　未來永遠郎花語世界

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日前家朗奪得男子花劍奧運金牌後，因為銀牌得主意大利的加羅素拿了家朗的金牌吉祥物公仔，引起了網上一些小話題。及後家朗就在社交媒體表示自己已拿回金牌公仔，事情順利「解決」。

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事情也令網民多了留意這屆比較低調的吉祥物「未來永遠郎」，以他背後花束的三種花：原來這三種花跟311災區很有關係。

未來永遠郎

按奧運官方網站的介紹，2020年東京奧運會吉祥物「未來永遠郎」采用藍白色日本傳統「市松模樣」（方格圖案），用顏色與圖案呼應了東京奧運會會徽的設計，同時向傳統日本文化和創新的現代日本文化致敬。

圖片來源：Getty Images

根據設定，他「性格活潑，運動能力驚人，同時正直無私」，更「擁有超能力的他可以瞬間移動到自己想要去的地方」。

但令人注目的，則是伴著「未來永遠郎」一起的花束。花束中綠色的是來自福島的洋桔梗，黃色的來自宮城的太陽花，以及紫色的來自岩手的龍膽。

圖片來源：Getty Images

福島的洋桔梗

綠色有褶邊的洋桔梗產於福島。福島是 2011 年地震重災區，當年海嘯造成數千人死亡後，又再因核災難的破壞，迫使許多居民撤離。

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雖然看來福島並不太可能種花，但按報道卻有一家非營利組織開始嘗試在那裡培育洋桔梗，以希望幫助當地的經濟。據共同社報道，當地市民也有嘗試種蔬菜，只是輻射水平對於人來說太高，鮮花的則沒有問題。

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洋桔梗的花語是「真誠不變的愛」，以及「純潔、無邪、漂亮、感動，富於感情」。

宮城縣的向日葵

海嘯來襲時，向宮城縣掀起了巨浪，當地有超過 10,000 人喪生或失踪。

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按美國傳媒NPR報道，奧運組織者指這些向日葵是災難發生後，父母們回到宮城縣的一個山坡上種植的，以記念他們死去的孩子。

「每年這座山上都會開滿向日葵，宮城縣的向日葵反映了受災人民的回憶。」 奧運組織者向日葵的花語是「沉默的愛，沒有說出口的愛」，以及「信念、光輝、高傲、忠誠與愛慕」。

圖片來源：Getty Images

岩手的龍膽

岩手縣處於宮城北方，這個沿海地區亦被巨浪摧毀。 與致力於培育新花卉品種的宮城和福島不同，岩手縣至少從 1960 年代開始就開始種植龍膽，而日本的大部分龍膽花都產於該縣。

龍膽的花語是「愛上憂傷的你」。

（本文不代表藝文格物立場）

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