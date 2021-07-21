演繹真實人生　以「Believe」做好角色│人生導演課│冼振東專欄

文：冼振東



Peter正在向兩位助教Joe和Catherine講解戲劇的培訓方式。

「首先搞清楚，學『做戲』係能夠令你更加識得『做人』。」

「做戲即係扮嘢喎，係假㗎噃。」Catherine直接指出。

「咁妳自問，妳係咪一日廿四小時對住任何人，都係咁真誠吖？」

「咁梗係唔係啦 …… 」反而Joe第一時間回應。

「咪係囉。」Peter做了一個極誇張的表情：「日常生活根本人人都喺道做緊戲，只係無人夠膽承認啫。」

圖片來源：@ Kvalifik/Unsplash

Peter在白板上大大隻字寫上： 「please don’t act!」

「叫人唔好做戲，即係叫人唔好虛偽囉。」Catherine相當認同。

「呢句嘢唔係叫人唔好做戲，係叫人唔好做戲做得咁假。」Peter頓了頓，「我哋成日話做人要真誠，但諷刺嘅係，只要除低咗個面具，就好難喺個社會道生存。」

「係，我哋係無時無刻都要戴上唔同面具做人嘅 … 但真誠待人都係必須個喎 ，唔係成個社會都好虛偽。」Catherine說。

「真係要完全『真誠待人』係無可能㗎。我哋追求嘅，應該係戴咗面具咁去真誠待人。」

「咁矛盾？」Catherine說。

「首先，如果你係做自己嘅『真誠』，就一定會自私自利，因為做自己嘛。但係如果你戴咗『角色』嘅面具，即係例如你戴咗『爸爸』呢個面具，你就要好真誠咁做『爸爸』呢個角色嘞 … 」

Joe和Catherine沉吟著。

【延伸閱讀：演戲跟踢球一樣 合作才能講好故事│人生導演課│冼振東專欄】

「其實我哋每個人都想做好人生入面每個角色。」

一頓 ───

「所以簡單啲講，我哋係戴住角色嘅面具做人嘅。如果你想做好一個角色，就要真誠。對自己真誠、對人哋真誠，同埋好真誠咁諗吓點樣將個角色做到最好。」

「即係要時常反思，點樣戴好啲個角色面具 …… 」Joe開始明白。

「可以咁講，」Peter解釋：「人一生喺唔同階段，其實會做好多唔同角色。好多時生活得唔開心，係因為有一、兩個角色做得唔夠好。要做得好，其實唔應該去 『演』（act）個角色，而係要「成為」（be）嗰個角色：即係用『真誠』去成為嗰個理想嘅角色。所以就要提醒自己：『please don’t act!』」

怎樣做呢？Peter認為，演員演繹角色，過程是：

演員想要成為（劇本中）的人物 (character)，以演好舞台上的角色 (role)

而真實人生，我們的演繹過程是：

自己想要成為（理想中）的人物 (character) ，以演好生活中的角色 (role)

「不斷反思、檢討，諗吓理想嘅人物（例如理想嘅丈夫）係點嘅，就喺日常生活演繹出來，成為角色。」Peter說：「角色要演得好呢，得一個方法，就係『相信』。」

Joe問：「角色做得唔好，因為唔夠『真誠』？」

「要真誠，就要『相信』，」Peter在白板寫上 「believe」。「相信自己就係嗰個理想嘅人物，先至能夠演活角色。」

圖片來源：@Ran Berkovich /Unsplash

上過演技工作坊的Catherine早就知道演戲要「believe」，但這是很難掌握的概念。她期望Peter說得實在一點。

「要做到當然要keep住訓練啦。」Peter擦去白板上的「believe」，寫上：「be + lie + ve」。

「具體啲講，『believe』就係令自己 『be』喺個『lie』入面，即係生活喺個『大話』入面。當然你會話：咁咪即係虛偽囉？其實唔同，虛偽係指嗰種大話嘅狀態係有唔好嘅目的，通常都係一啲自私自利嘅目的，但生活喺個理想角色嘅大話入面，可以話係一種成長。」

「咁『ve』呢？」

「將『ve』 當成 『we』，就係唔單只你自己要相信，亦都要令到其他人相信。戲是大家（we）一齊演出來嘅，其他人都要相信你，成台戲先至成立。」

「be + lie + ve」…… Joe與Catherine逐漸明白，眼前的Peter之所以是個大師，很大程度上是因為他深深「believe」自己是個大師。

封面圖片：@Steven Libralon/Unsplash

（專欄「人生導演課」每月刊出，標題由編輯撰寫，原題：「《BELIEVE》」。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介｜冼振東，明愛華德中書院助理校長（演藝），深信戲劇能成就全人教育，致力栽培學生成為自己人生舞台的導演：「導好自己・演好人生！」



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