城大佛教海路展覽360度全景朝聖之旅　重新探索東南亞海上絲路

佛教傳入東南亞，除了有較多人認識由陸上絲綢之路傳入的北傳佛教外，從印度恆河盆地傳入東亞及內亞海路的南傳佛教也是重要一支。香港城市大學近日舉辦的《海上佛教地圖集》展覽，將結合考古、藝術、歷史研究、數位影像、數位媒體、360度全景攝影及沉浸式視覺效果，呈現壯麗的佛教遺址，同時利用儀式的影像和聲音，讓參觀者猶如踏上一次佛教朝聖之旅，全面沉浸於佛教世界的豐富文化資產。
展覽設有四個虛擬介面，以及一個實體藝術品展區﹕
360度虛擬實境旅程：一系列五部360度全景影片，每段錄像都是一段海路之旅，從印度到斯里蘭卡、緬甸、柬埔寨、泰國、⽖哇和中國，投影於直徑5米的圓形屏幕內，身在其中，觀眾可操作投影機，根據自己的興趣觀看影像，裝置更配上7.1球形環繞聲，反映各國佛教民族音樂的特色。
iDome半球形投影：以垂直半球投影屏幕，以1:1真實比例，播放多個佛教石窟的球面全景，這些石窟有的建於公元前三世紀，歷史悠久。另外印度、中國、泰國及台灣等地的佛教儀軌和慶典，亦會於另一個iDome展示，例如送灶神法會、春節上燈法會、早課冥想等，參觀者猶如親身體驗多個佛教儀式。
全景圖像線性導航：是次展覽設軌道長達8米的線性導航系統，觀眾能夠沿著它運行的軌道，將顯示器左右移動，與90幅印度、斯里蘭卡、緬甸、印尼及泰國等地的佛教遺址和建築全景圖像進行互動。
3D虛擬佛教雕塑旋轉模型：10件3D虛擬雕塑以3D攝影測量法製作，由一系列55寸垂直LEC/LED屏幕展示，高解像度的模型徐徐旋轉。當中有些雕塑為佛教傳播的敘事及藝術史的知識，都作出了重大貢獻。其中包括印度阿育王雄獅石柱、紀念佛陀生平八件重要事蹟的佛傳圖。
實體藝術品：從香港的博物館和畫廊精心挑選38件佛教實體藝術品，不少藝術品都是首次展出，主要為漢傳佛教雕塑，包括隋代低溫釉陶綠釉善業泥佛像、魏晉南北朝青銅及銀菩薩立像與火燄狀曼陀羅，以及元末銅鎏金觀音坐像，十分珍罕。
海上絲綢之路提供了一種經濟的大量貨運方式，作為陸路交通以外的選擇。佛教得以廣傳至印度海外，海港及河岸接駁站功不可沒。由於商人支持商旅路線上的佛教發展，結果推動了跨越印度國境的僧侶生活，僧人與尼姑亦可搭乘商貿船隊，遠行廣傳佛陀教誨，以結善緣，佛教亦隨著此國際海陸貿易系統得以蓬勃發展。本展覽亦藉虛擬空間重構了海上絲路港口連接和擴散的特色。
【展覽地圖】
【展覽詳情】
《海上佛教地圖集》展覽
日期：即日起至2021年10月3日 (逢星期一休館)
時間：上午10時至下午7時
免費入場，需預先登記：
https://www.cityu.edu.hk/bg/zh-hk/visit/book-a-visit-
地點：香港城市大學般哥展覽館
九龍塘達之路香港城市大學劉鳴煒學術樓18樓