Affordable Art Fair本地藝壇新秀策展　林德信疫下創作首次參展

一連四日的第八屆《Affordable Art Fair Hong Kong》（下文：AAF）今日正式向公眾開放。這個主打入門級藝術品的藝博會，所售藝術品基本上只是十萬元以下，大多在一萬元以下價位，而且展覽作品多樣，既有傳統的視藝畫作，亦有新一代普普藝術、惡搞文化、潮流雕塑等等。除了售賣藝術品外，AAF每年亦推出推動香港藝術發展的活動，或鼓勵不同產品與藝術家聯乘創作。「藝文編輯團隊」為大家挑選八個觀賞建議，當中包括藝廊作品，亦有大會的主題攤位，品牌聯乘創作等。

印象中的明媚香港：Rainze Gallery Hong Kong



青年藝術家Rainbow Tse，多年來以香港景色為其作品主題。相較於早年出道作品，近年風格更偏向夢幻，以印象派畫風，鮮艷的顏色描畫香港四季不同美妙氛圍。

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C02 Rainze Gallery

最新時尚藝術：13a New Street Art Gallery Hong Kong



這所坐落上環的藝廊，主打引進時尚潮流作品，作品風格鮮明，形式多樣，既有惡搞的創作，亦有抽象表現作品，今次更收入SureallHK的修圖科幻香港作品，而展品都是適合放於一般家庭的作品。

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A14 13a New Street Art Gallery

色塊潮流：Utterly Art Singapore



來自新加坡的藝術家Andre Tan，作品充滿普普藝術風格，系列作品P.O.P（Portraits Of Patterns）以不規則的不同色塊併貼潮流動畫人物，顏色衝突對比鮮明，色塊雖然不規則的接疊，卻巧明的做出整體構圖的平衡。

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Utterly Art

Crossing Borders

溥儀後人清宮廷畫風： Blink Gallery Hong Kong



Shin Studio展出由末年皇帝溥儀姪孫女愛新覺羅‧恆錦的宮廷風水墨畫。恆錦四代從事藝術創作，她的作品據宮廷畫版摹畫，作品形神兼備、氣韻生動、筆法兼工帶寫，結合中西畫風，以中國墨畫簡單線條，配以西方的顏色。

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D02 Blink Gallery

中國藝壇新星入門藏品： Art Circle Hong Kong



以軍人畫系列盛名的中國新生代藝術家沈敬東，作品擅長用瓷偶描繪的方式再次地偶像化了英雄人物形象，這次在AAF展售作品有軍人系列的空軍頭像和小王子概念畫像。

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D05 Art Circle

以軍人畫系列盛名的中國新生代藝術家沈敬東作品。 （賴家俊 攝）

【第八屆Affordable Art Fair Hong Kong 現場盛況】

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「Young Talent」：本地藝壇新秀



為推廣香港青年藝術家，AAF通過焦點活動「Young Talent」來支持藝術界，讓一眾由藝博會團隊策展、土生土長的藝壇新秀展示其創意藝術。今屆四位焦點青年藝術家包括林德信、何淑美、許開嬌、周頌聞。

首次參加藝術展覽的演藝人林德信表示，自己並沒有正式學畫，但從小已開始創作，並特別喜歡油畫的顏色和質感。疫情期間他無法外出，唯有在工作室不斷創作，使短短兩年間多了很多作品，當中不少專題系列已儲了5至8幅作品，讓他有信心參與今次展覽，並根據展場位置選出三個系列部份作品展出。

林德信首次參加藝術展覽。（賴家俊 攝）

林德信創作過程。(AAF)

林德信的家族由1950 年代起涉獵電影及音樂界，讓他有機會接觸到眾多不同範疇的創意人士，從小踏足藝術世界。他的作品大多糅合美國加利福尼亞州的鮮艷色彩及影像、英國文學、以及香港獨有的都市活力及節奏。

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「Young Talent」展區

【其他「Young Talent」計劃本地藝壇新秀】

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香港都市拼圖：Young Soy Gallery Hong Kong



生於英國倫敦的Louise Soloway Chan現居於香港，擅長以視覺藝術捕捉急速變遷的都市故事。他在居港期間持續創作，用畫筆記錄生活所見日常：趕上班的打工仔、接孩童上學的保母、電車穿梭鬧市的景象等等，2011年香港鐵路公司邀請Louise製作12塊有關香港生活與傳統商店的淺浮雕。

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Young Soy Gallery

正門入口展區

Johnnie Walker Blue Label X SurrealHK



Johnnie Walker Blue Label聯乘香港本地攝影師和平面設計師Tommy Fung（又名SurrealHK），特別為今屆AAF期間限定「藍舍」酒廊創作平面設計作品。是次Tommy就這次合作打造四件藝術品，並在「藍舍」獨家展出，作品特意將品牌悠久的歷史融入至個人標誌性的創作風格中，以超現實的方式展現經過數碼化的香港景象。

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Johnnie Walker

「藍舍」酒廊

Johnnie Walker Blue Label與SurrealHK聯乘作品之一：Open Habour（Johnnie Walker Blue Label）

【展覽詳情】

─開幕之夜

日期：8月26日 （星期四）

時間：下午4時正至晚上8時正

─公眾開放時段

8 月 27 日(星期五)上午 11 時正至晚上 8 時正

8 月 28 日(星期六)中午 12 時正至晚上 7 時正

8 月 29 日(星期日)中午 12 時正至下午 5 時正

─公眾開放 – 家庭時段

8 月 28 日(星期六)上午 10 時正至中午 12 時正

8 月 29 日(星期日)上午 10 時正至中午 12 時正

地點：香港灣仔博覽道1號香港會議展覽中心

活動網站：https://affordableartfair.com/fairs/hong-kong/

費用：公眾開放時段 $175/位；公眾開放、家庭時段（兩人或以上）$165/位；公眾開放優惠票（65歲以上長者或全日制學生）$135/位

##訪客需預先於網上購票##



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【展覽地圖】

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