NFT是泡沫？Meme有深度？時尚品牌裝修師Pietro Terzini講兩句

Pietro Terzini 的成名作就是在今年四月時,於 Hermès 意大利米蘭 Via della Spiga 專門店櫥窗上,印上的一句幽默標語:「你不會在她的最佳狀態看見愛,但愛卻出現在她一團亂之時。 (Love didn't meet her at her best, it met her in her mèss) 」Pietro Terzini 創作的「Hermès」、「Her Mess」雙關語,因為在社交媒體上獲得不少人轉發及分享,而成為了流行的 meme。



Memes 也屬於當代藝術的一種

Pietro Terzini 是一位 slasher,身兼藝術家、數位經理和建築師多重身份。他的藝術創作形式十分多元,例如具詩意的訊息對話截圖、在店舖外或廣告牌上的標語塗鴉(當中包括真實的,也有經 Photoshop 後製的)、在時尚品牌包裝上的作畫,或是他於米蘭工作室的真實畫作,而迷因 Memes,也是他個人喜愛的創作形式。

Pietro Terzini 曾於潮流網站 NSS 的訪問中提到,迷因 Memes 毫無疑問是一種藝術形式:「迷因比起很多時下事物更具智慧和概念性。我最喜歡迷因的地方就是它的簡單明瞭和即時性,是種碩果僅存的精緻對話。我堅信在 50 年內,我們除了會在藝術層面談論迷因,還會在文學領域看到它。」

時尚界也需要幽默感

如果有留意 Pietro Terzini 的作品,相信也會發現他對時尚界的關注,例如他擅長以迷因式精僻語句,來回應各品牌的產品或形象特色。就好像是他為早前刪除社交平台帳號的品牌 Bottega Veneta,加上了「I hate social media」的語句;將擁有知名口號「Just do it!」 的 Nike,加上「Didn’t do it」的幽默微反叛句子;還有為專門售賣奢華羽絨產品的 Moncler,加上「I hate summer」的字句。

這類型的創作,對於有留意時裝界的人來說的確是有趣幽默,但另一方面又有種對高端時裝品牌冒犯的擔憂,Pietro Terzini 卻偏愛這種「踩鋼線」的感覺,「奢侈時尚品牌的主要策略是在市場上觸及更多人,但卻時常缺乏普通人需要的幽默感,所以我覺得如果有人能做到這點的話會很有趣。」當然,Pietro 親自做到這件事並成功了。

哪裡是創作靈感地?「酒吧!」

不少藝術家都會有其特定的創作靈感來源地,有的是工作室,有的是睡床,有的是廁所,而 Pietro Terzini 的靈感來源地原來是酒吧。「對我而言,最佳的創意來自人與人之間坦率的思想交流,且是在沒有社交和文化的階級阻撓下發生,而酒吧和俱樂部就是這樣的地方。然後是書本,我總是買很多很多的書,特別是專門著作,書籍可以帶給我們無盡的靈感和知識;還有愛,你會竭盡所能的希望對方感受到更多愛。我則會將網絡排在第四,Instagram 和 TikTok 當然是靈感的來源之一,但幾年下來,這些平台的內容已經達到一種讓人尷尬的境界。」

NFT 是爆破後不會重回的泡沫現象?

在外界都對 NFT 數位加密藝術品風潮充滿懷疑的時候,Pietro Terzini 作為新一代藝術創作者,對於這個當代藝術潮流,當然亦擁有自己的一套看法:「NFT 藝術市場絕對是泡沫現象,甚至是個爆破後不會重回的風潮!」Pietro Terzini 在受訪時表示雖然十分欣賞 NFT 對藝術知識版權的尊重,但此舉絕對會對傳統畫廊、藝術展造成重大影響,同時更期待藝術界來年的發展,「我好奇數碼藝術的發展邊界,會走得多遠,讓我們一起期待吧!」

在迅速發展的社會,潮流和網民的力量之大,絕對是我們始料不及的,這也可算是一個「時勢造英雄」的世代,就像 Pietro Terzini 所說的,就讓我們一起看下去吧!

