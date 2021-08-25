NFT是泡沫？Meme有深度？時尚品牌裝修師Pietro Terzini講兩句

Pietro Terzini 的成名作就是在今年四月時，於 Hermès 意大利米蘭 Via della Spiga 專門店櫥窗上，印上的一句幽默標語：「你不會在她的最佳狀態看見愛，但愛卻出現在她一團亂之時。 (Love didn't meet her at her best, it met her in her mèss) 」Pietro Terzini 創作的「Hermès」、「Her Mess」雙關語，因為在社交媒體上獲得不少人轉發及分享，而成為了流行的 meme。



Memes 也屬於當代藝術的一種

Pietro Terzini 是一位 slasher，身兼藝術家、數位經理和建築師多重身份。他的藝術創作形式十分多元，例如具詩意的訊息對話截圖、在店舖外或廣告牌上的標語塗鴉（當中包括真實的，也有經 Photoshop 後製的）、在時尚品牌包裝上的作畫，或是他於米蘭工作室的真實畫作，而迷因 Memes，也是他個人喜愛的創作形式。

Pietro Terzini 曾於潮流網站 NSS 的訪問中提到，迷因 Memes 毫無疑問是一種藝術形式：「迷因比起很多時下事物更具智慧和概念性。我最喜歡迷因的地方就是它的簡單明瞭和即時性，是種碩果僅存的精緻對話。我堅信在 50 年內，我們除了會在藝術層面談論迷因，還會在文學領域看到它。」

Memes迷因也可以在時尚、藝術界闖出名堂 點圖欣賞Pietro Terzini的作品▼▼▼

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時尚界也需要幽默感

如果有留意 Pietro Terzini 的作品，相信也會發現他對時尚界的關注，例如他擅長以迷因式精僻語句，來回應各品牌的產品或形象特色。就好像是他為早前刪除社交平台帳號的品牌 Bottega Veneta，加上了「I hate social media」的語句；將擁有知名口號「Just do it!」 的 Nike，加上「Didn’t do it」的幽默微反叛句子；還有為專門售賣奢華羽絨產品的 Moncler，加上「I hate summer」的字句。

這類型的創作，對於有留意時裝界的人來說的確是有趣幽默，但另一方面又有種對高端時裝品牌冒犯的擔憂，Pietro Terzini 卻偏愛這種「踩鋼線」的感覺，「奢侈時尚品牌的主要策略是在市場上觸及更多人，但卻時常缺乏普通人需要的幽默感，所以我覺得如果有人能做到這點的話會很有趣。」當然，Pietro 親自做到這件事並成功了。

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哪裡是創作靈感地？「酒吧！」

不少藝術家都會有其特定的創作靈感來源地，有的是工作室，有的是睡床，有的是廁所，而 Pietro Terzini 的靈感來源地原來是酒吧。「對我而言，最佳的創意來自人與人之間坦率的思想交流，且是在沒有社交和文化的階級阻撓下發生，而酒吧和俱樂部就是這樣的地方。然後是書本，我總是買很多很多的書，特別是專門著作，書籍可以帶給我們無盡的靈感和知識；還有愛，你會竭盡所能的希望對方感受到更多愛。我則會將網絡排在第四，Instagram 和 TikTok 當然是靈感的來源之一，但幾年下來，這些平台的內容已經達到一種讓人尷尬的境界。」

NFT 是爆破後不會重回的泡沫現象？

在外界都對 NFT 數位加密藝術品風潮充滿懷疑的時候，Pietro Terzini 作為新一代藝術創作者，對於這個當代藝術潮流，當然亦擁有自己的一套看法：「NFT 藝術市場絕對是泡沫現象，甚至是個爆破後不會重回的風潮！」Pietro Terzini 在受訪時表示雖然十分欣賞 NFT 對藝術知識版權的尊重，但此舉絕對會對傳統畫廊、藝術展造成重大影響，同時更期待藝術界來年的發展，「我好奇數碼藝術的發展邊界，會走得多遠，讓我們一起期待吧！」

在迅速發展的社會，潮流和網民的力量之大，絕對是我們始料不及的，這也可算是一個「時勢造英雄」的世代，就像 Pietro Terzini 所說的，就讓我們一起看下去吧！

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【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】