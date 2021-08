第八屆Affordable Art Fair 　「買得起藝博展」打造藝術入門平台

好的藝術品不一定要價格昂貴,遙不可及;若能獨具慧眼,也能以相宜價錢,購得具潛力的藝術瑰寶。第八屆「香港Affordable Art Fair」(下稱:HKAAF)將於本月26日(四)至 29 日(日)回歸香港會議展覽中心,為提高世界各地新晉藝術家知名度,AAF精心挑選44間本地及國際畫廊予公眾認識。過百位藝術家作品價格上限為10萬港元,當中大部份展品價格更遠低於此上限,是1萬元以下的「入門級」藝術品也,讓大眾更容易購買心頭好藝術品。想免費獲得開幕之夜及藝博會通行證?留意文章內容並到活動頁面回答兩條簡單問題,即有機會贏得名額一個。



大會為了進一步推動本地藝術界的發展,今年16 間首度參與HKAAF的畫廊之中共有 13 間來自香港。未開展,我們為大家推介今屆十位別具特色的本港藝術家,他們的展品風格多樣,涉及不同主題和創作技巧,相信將是大家藝術收藏的心水選擇。

1.尋找生活的小確幸:藝術家SY Chan(Zone A Gallery)



沒有什麼比照片更能提醒我們生活中的小美好和小確幸!藝術家SY Chan透過她作為建築師的知識,成功捕捉到每一個快樂瞬間!無論是轟轟烈烈的、色彩斑斕的作品,還是突出主角的黑白照片,她的作品都一定會給你的家增添一份既寧靜既真實的藝術氣息。

SY Chan, Still Life - 1, HK$8,500, Zone A Gallery

SY Chan, Still Life - 3, HK$8,500, Zone A Gallery

2. 從水彩尋找恬靜:藝術家Ze Ze Lai (Rainze Gallery)



延續生活小確幸的風格,不妨看看藝術家Ze Ze Lai的水彩作品以紓緩心情。她曾在世界各地展出作品、獲提名甚至得獎,更不用說她是香港國際水彩畫協會的主席。我們平時對水彩的印象比較曖昧,而她則利用非凡的技巧,將水彩畫得像油畫一樣,強調形狀和陰影。在作品《Sweet Blue》中,正面與背景的對比更是提供了極大的視野深度,深厚的藝術氣息。

Ze Ze Lai, Sweet Blue, HK$22,000, Rainze Gallery

Ze Ze Lai, Pink Legs, HK$22,000, Rainze Gallery

3.水禾田的美麗世界:藝術家潘炯榮 ( BLINK Gallery)



如果你是香港文學或攝影愛好者,那麼你應該不會對藝術家水禾田(原名:潘炯榮)的作品感到陌生。他是名副其實的斜槓世代:因為他不僅是藝術家,還是著名的攝影師、設計師和電影導演,他還曾為不同媒體作攝影記者!雖然現在75歲了,他仍然對繪畫和攝影充滿熱情。正如他曾經說過的,「如果用愛拍照,照片將是美麗的。」

Kwing Wing Poon, Mountains and Clouds, HK$100,000, BLINK Gallery

4.丹青上的文化尋根:藝術家Arco Lee (K & JGallery)



看到藝術家Arco Lee的畫作後,不難想像出他的靈感來自何處:中國書法、水墨、粵語諺語、香港日常生活或是當地美食。繪圖技巧與家鄉文化的結合,是他一種尋根,尋找自我的方式,後來更發展成為他的事業。Arco Lee更指出創作的過程視為一種冥想行為,讓他保持平靜的心境和滿滿幸福感。

Arco Lee, Gwing, K&J Gallery

5. 在水墨畫中漫舞:藝術家Christina Tong (盈鑾畫廊)



中國水墨的靈活性可能會讓你感到驚訝!作為盈鑾畫廊的藝術家和畫廊主Christina Tung利用這種媒介呈現了它的另一面。她透過絲絲入扣的細節,通過層次和對比來傳達該媒介的亮度和透明度、深與淺。她所帶來的中國水墨畫深見恬靜,人們可以很容易地想像出羽毛的漫舞。

Christina Tung, In the Wind, HK$20,800, Cheer Bell Gallery

Christina Tung, Delight of Freedom, HK$76,800, Cheer Bell Gallery

6. 農莊的模糊印象:藝術家童雁汝南( Art of Nature Gallery)



出生於中國九江的藝術家——童雁汝南的藝術系列《滿覺隴同志們》,記錄了杭州附近滿覺隴小農莊的許多居民。他的風格注重於更多人物肖像的特點,塑造出耐人尋味的深度。歡迎參觀者花更長的時間仔細品味,欣賞他的作品,即使肖像模糊,特殊的風格仍能深深打動我們,絕對令人歎為觀止。

Yanrunan Tong, Giuseppe La Bruna, HK$6,600, Art of Nature Gallery

Yanrunan Tong, Fu Zhong Wang, HK$15,500, Art of Nature Gallery

7. 多媒介的奇幻探索:藝術家崔捷 (J&Z Gallery)



J&Z畫廊的藝術家——崔捷擁有一顆冒險和探索的心,全因她的創作並不局限於特定的媒介。在她的作品《In the seek of tranquillity》和《Dialogue》中,前者是油彩,後者是塑膠彩,主題從傳統的動物繪畫甚至到當代藝術品和圖案與柔和色彩的結合都包羅萬有。我們十分期待她帶來更多藝術作品!

Jie Cui, In the seek of tranquility, HK$25,000, J&Z Gallery

Jie Cui, Dialogue, HK$39,000, J&Z Gallery

8. 香港色彩地圖:藝術家Martin Lever(F.L.Y.)



我們十分喜愛藝術家 Martin Lever 對香港街道的地理描繪。他的藝術品就像一張地圖,顯示街道的方向和名稱,而五顏六色的街區代表沿線的建築物。他用簡單的繪圖方法將香港街景呈現出全新面貌,並透過鮮明的色彩對比和輕快的觀察手法;一幅強烈的印象派繪畫以獨特的視角展示了我們周圍的環境。

Martin Lever, Above Sai Ying Pun I, F.L.Y.

9.法國羽毛工藝:藝術家PLUM(Art Supermarket)



一同飛往法國,看看法國藝術家PLUM的獨特風格。PLUM一直沿用他自己的羽毛風格,於奢侈品和符號等流行文化中獨闢蹊徑,敢於創作。他利用2000 根羽毛來創作一件藝術品,而每條羽毛都是獨特的,不但因為它是用顏料染色,而且形狀、質地、顏色和曲線都經過他的深思熟慮,造就出一幅幅的藝術品。如果想了解更多,不妨選購一幅,讓你可以隨時隨地欣賞作品的細膩之處。

PLUM, Sweet Little Jungle Love, HK$57,000, Art Supermarket

PLUM, Pink Coco Splash, HK$59,000, Art Supermarket

10. 英倫幽默漫畫:藝術家Harry Harrison(TavernART)



你可能不知道他的名字,但你肯定在各種媒體標題上看過他的作品。來自 TavernART 的英國藝術家 Harry Harrison 以其幽默和諷刺各種時事問題的漫畫而聞名,但很少有人知道他還創作了兒童讀物!他曾說過「我很想嘗試以一種另類的方式來概括一個問題的困擾」。如今,在瞬息萬變的環境中,可能會發現到他是如何描繪這世界的!

Harry Harrison, Columbus, TavernART

【展覽詳情】

─開幕之夜

日期:8月26日 (星期四)

時間:下午4時正至晚上8時正

─公眾開放時段

8 月 27 日(星期五)上午 11 時正至晚上 8 時正

8 月 28 日(星期六)中午 12 時正至晚上 7 時正

8 月 29 日(星期日)中午 12 時正至下午 5 時正

─公眾開放 – 家庭時段

8 月 28 日(星期六)上午 10 時正至中午 12 時正

8 月 29 日(星期日)上午 10 時正至中午 12 時正

地點:香港灣仔博覽道1號香港會議展覽中心

活動網站:https://affordableartfair.com/fairs/hong-kong/

費用:公眾開放時段 $175/位;公眾開放、家庭時段(兩人或以上)$165/位;公眾開放優惠票(65歲以上長者或全日制學生)$135/位

##訪客需預先於網上購票##



【展覽地圖】

