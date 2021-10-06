英皇書院｜般含道紅磚圍牆故事｜吳永順《建築．交響．夢》

香港七百萬人，沒人可逃避建築。我們的居住、工作、學習、娛樂、休閒和購物，都在建築物和公共空間發生。事實是，建築與人息息相關。沒有人，建築便沒有生命。這些建築物，可以是你成長的地方，可以是你苦讀的校園，可以是你行婚禮的教堂，也可以曾是發生過難忘情景的舞台。那一幢建築物，能夠牽動你的情緒？那一幢建築物，能勾起你的一串串美麗的回憶？這幢建築物，今天還在？抑或已經消失？

文：吳永順 ｜ 原題：那些年，我在英皇的日子 ｜ 來自《建築．交響．夢》



筆者孩提時代的建築故事，要由一幅紅磚牆說起。（那些年，根本不知甚麼叫建築。）

小時候，住在中西區。每天從家中往返小學的路途上，必定經過般含道一幅用紅磚砌成的圍牆。圍牆沿着拐彎的行人路旁而建，因此都是彎彎曲曲的。由於當年個子小，根本看不見圍牆背後是個甚麼地方。但愈看不見，便愈想知道。還記得，年少的我也曾在圍牆外蹦蹦跳跳，目的就是希望窺探這道紅磚牆背後的神秘風景。

後來長高了，終於發現圍牆後竟然藏着一個花園，中間還有個噴水池。花園比街道還要低一層，地上滿佈綠草，兩旁還有以多個圓拱形造成的走廊。我被眼前的美麗景象吸引着，心裏不斷盤算着：「這究竟是個甚麼地方？」母親便對我說：「你要努力讀書，才能考進這所中學。」還記得，那一年，我讀五年級。

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我不記得後來我有沒有努力讀書，但卻有幸考進了這間一直嚮往的紅磚屋——英皇書院。花園內的一角，種了一棵大樹，是無花果樹。校刊的英文名稱The Fig Tree，就是以此樹為名。

就在這裏，我度過了七年寒暑。

校舍佔地不大，操場三邊被樓高三至四層的課室及實驗室大樓圍繞着。第四邊便是那個比公廁還要臭，卻是全校唯一的男生洗手間。這座「公廁」今天已被拆卸，原地改建成校舍的新翼。由於操場面積小，周邊的玻璃窗常被失球打破，所以在這裏踢足球倒是犯校規的。

身體瘦弱的我，從來不屬於球場，不是被「波餅」「省」中，便是跌倒受傷。我倒愛流連在課室外那寬闊的走廊跟同學們談天說地。

走廊的設計很獨特，每層的走廊都面向花園，卻各有不同的氣氛。最底層是紅磚砌成的拱門，中間兩層是灰色的麻石柱子，頂層便是開了多個窗戶的紅磚外牆，愈高年級便在愈高的樓層。地面太潮濕，頂層太侷促，我還是喜歡中二中三時在中間兩層的走廊。

升上預科，就連課室都沒有了。流動班「四處為家」，課餘時間最多花在頂樓的美術室做創作，搞美術展覽，搞聖誕壁報，可以做到通宵達旦。真感激我的美術老師，他叫李重政。這位「李Sir」，從來不把美術當成閒科教學。（我們那些年的美術科考試是要計分數的。）於是，一生受用的色彩理論、平面設計、一點透視、兩點透視，中學時期都學懂了。最重要的是，他教我知道，原來香港大學有一科叫「建築」。

那些年，人人都說從英皇進港大很容易，「過條馬路便成了」。不過，同學們都愛讀醫科，不讀醫的，是「叛徒」。我不跟大隊讀醫而選擇建築，也曾有一番掙扎。

畢業那天，一班同學依依不捨的在花園內拍照留念。我也跳上了那從來未敢踏足的噴水池頂，拍下了日後美好的回憶。

在這「失憶都市」，舊建築物一一在推土機下灰飛煙滅。英皇書院成為法定古蹟，不用拆，心裏有說不出的高興。人生最快樂的段落可以留得住，實在應該感恩吧。（註）

作者按：原文寫在二零一一年十二月及二零一五年一月，於二零二零年七月修訂。



（本文獲天地圖書授權轉載，不代表藝文格物立場）

註：英皇書院於二零一一年被列作香港第一百零一座法定古蹟。

書名｜建築．交響．夢

作者 | 吳永順

出版｜天地圖書（2021.07）



作者簡介：吳永順，香港建築師、創智建築師有限公司董事、太平紳士、專欄作家。從事建築設計及城市設計三十多年，參與過百項商業和公共建築，作品有香港理工大學創新樓、公理堂和中環街市等項目。曾獲頒香港青年建築師獎（1994）及十大傑出設計師獎（2013）。積極參與公共事務，擔任多種公職。曾任香港建築師學會會長（2015-2016），自2018年起擔任海濱事務委員會主席。對建築設計及城市規劃的評論常見於傳媒報導。



內容簡介：「怎樣的城市，便有怎樣的建築。」化和社會價值觀；同樣地，城市規劃和建築設計也會影響當地人民生活。建築既是藝術與科學的結合，也是一個實踐夢想的旅程。每幢建築物的背後都滿載建築師的心路歷程，這些故事，可能比單看建築成果更能發人深省。作為資深建築師，作者參與香港多個重要建築項目，也參與市區重建、土地供應和海濱規劃等公共事務多年，持續推動相關公共政策的發展。本書選輯了他在報章專欄和個人網誌上的文章，包括他對建築尤其是海濱發展的經驗和見解，也有對各地著名建築設計的觀察和品評。希望讀者藉着本書更深入地欣賞建築，並可從不同角度了解我城的建築、規劃和城市設計。這本書，也為香港在踏進二十一世紀以來的城市發展作一個記錄。



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