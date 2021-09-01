海潮X伍焯堃｜災難掀破城市虛偽　沙畫音樂劇為都市人深度治療

著名沙畫大師海潮與資深音樂人伍焯堃繼「三一娛三即興藝術頻道」、 「ONYX 黑鳥石」後，攜手創作全新沙畫音樂節目 Mirage，以現場沙畫、音樂及 歌聲帶你來回鬧市，穿梭繁華盛世，尋找失落自我再折返人間。



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Mirage 的故事源於十多年前，當時是沙畫師海潮第一次現場沙畫演出。海潮回憶道：「Mirage 是我的首個沙畫演出，還記得當時在藝穗會，首場演出當日早上我父親離世，演出時我邊畫邊狂哭，眼淚將沙畫都滴濕了….」時隔十多年，海潮決心重新整理 Mirage 故事，創作全新畫面，並邀請伍焯堃 Patrick 作為音樂總監，同時現場彈奏。 Patrick 除了為全新 Mirage 創作音樂外，更為此演出首次編寫歌曲，大大提升演出的感染力，Patrick：「在創作期間，看著海潮的畫面發展，承著故事的推進， 我認為有兩個位置如能加入歌曲，更能將觀眾的感受提升；所以，雖然寫歌不是我 本業，為了增強劇力仍試寫了『彼岸』和『燈塔下的人』，希望大家喜歡」。

故事大綱： Mirage 講述城市人為了融入社會，滿足世人目光、回應家庭期望， 為自己打造出惹人喜愛的面具，每日戴著過活；他們辛勤工作，在喧嘩鬧市中迷失 自我，無論都市有多繁華，仍然感覺孤單…… 直到有一日沙塵暴來襲，一切被沒埋，世界陷入荒蕪，人們還是拿著公事包，照常 去上班；當發現常規已經煙消雲散，人們這時徬徨不知方向。此時在一片黃沙中出 現一匹野馬，在荒漠中遊走，人本能地去捉這匹馬，終於抓著韁繩，馬卻逃脫了， 看看手上那韁繩，為何跟自己的領呔一樣？ 這時，一幕幕愛的畫面，一 段段窩心記憶湧上心頭，原來愛離開了，連帶我們的靈 魂也消減掉，人就成了空殼，殘存於微笑的面具下。 當人在沙塵暴中重新審視自己的前世今生，才驚覺愛與守護不離不棄，發掘勇氣重新出發，摘下微笑的面具步出鬧市

【表演資訊】

《Mirage 沙畫 x 現場音樂》

日期：17, 18, 19 / 9 / 2021

時間：8 ‑ 9pm（17、18）/ 3 ‑ 4pm （18、19 ）

地點：香港文化中心劇場

門票現已於城市售票網發售



【表演場地】

【藝術家簡介】



海潮 - 沙畫藝術家，其沙畫藝術見稱於國際，曾為政府新聞處拍攝推廣香港宣傳短片。首個沙動畫作品「紅雞蛋」榮獲創科局香港資訊及通訊科技-最佳數碼娛樂銀獎，更入圍多達 10 個國際電影節； 2018 年再憑「科漠 ‧ 沙離」勇奪加拿大國際電影節動畫組 2018 Rising Star Award。

伍焯堃 – 資深音樂人，專注於爵士和流行鋼琴，曾擔任多個戲劇和表演的音樂總監。1999 年獲 YAMAHA Band Alert“最佳鍵盤演奏家”獎，自 2000 年開始擔任香港演藝學院鋼琴伴奏家。多年來活躍於藝術、商業及公眾表演。

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