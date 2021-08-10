插畫師棄十年長工疫下創業 如何靠壁畫與村民互動增進感情？

因為都市擴展，本港不少鄉郊村落陸續面臨遷拆重建，多年來的街坊故里或因而離別。藝術家奇美幾年前開始展開「油牆假期」計劃，為這些快將消失的小區繪畫壁畫，為昔日美好留下回憶。她的作品亦吸引了社區組織等關注，為更多老化的舊小區重新扮靚，添上色彩生氣。

聚散離別終有時，奇美透過牆繪筆下的童真，讓鄰里間的人情長留心中！

文：賴家俊

圖：賴家俊、受訪者提供



由實踐開始踏出第一步

奇美讀設計出身，在IT公司工作十多年，本來立志在網頁設計發展，可是現實卻漸行漸遠，工作不斷偏向與設計無關的方向，讓她開始思考前路。適逢五年前有一位朋友向他介紹兼職插畫的工作，開始她走向插畫師之路。後來插畫工作愈來愈多，更有社企聯繫她為新界一些遷拆村製作壁畫，展開一段如假期般享受創作的日子，誕生了「油牆假期」這項目。

奇美放棄十年長工，轉型全職畫師，全身投入她的「油牆假期」。(賴家俊 攝)

「油牆假期」計劃是一個透過壁畫和油牆創作為社區帶來正能量的計劃，理念來自成員奇美在學習壁畫的過程中萌生的想法。奇美和幾位插畫師曾經為洪水橋，靈山村，馬鞍山與荃灣大屋街製作壁畫，當中有大型的街頭製作，也有小型的屋後藝術。透過與居民共同創作社區壁畫，推動大眾更重視更愛護自己社區，了解當中文化。

「鉛筆插畫畫錯了可以重做，但壁畫油錯了卻不能重來！」

奇美和兩位合作畫師之前並無壁畫創作經驗，遂借此計劃摸著石頭過河，由如何買顏料，因應牆身材質不同等等開始畫起。奇美表示，畫壁畫比畫紙有更多要求和工序，畫師要按牆壁的建造物料做資料蒐集，找適合上色的顏料，若果場地會日曬雨淋，選用顏料再更講究。壁畫比例比畫紙更大，亦不容有錯，奇美更會在前期計好比例尺寸，以分割法或投射法方式來畫在牆身上。

「經常遇到村民與我聊天，問我要不要喝水、需要休息一下嗎？」與室內繪畫不同，油壁畫要在戶外駐場一至兩星期，無懼日曬雨淋和蚊蟲滋擾，這也成為契機讓奇美與村民互動，使立足社區的作品，更融入了創作人與社區間的感情。

疫下創業要多元發展

日積月累的油牆經驗，讓奇美開始以個人身份接工作。大約半年前，她決心走出舒適圈，立志做個全職畫師，在疫情嚴峻期間不畏前景未明，毅然辭去十多年的工作，開設自己工作室。「其實只要肯行多一步，全世界都會幫你，好多人俾機會你！」

把興趣正式變成事業，由打工仔變做Freelance，奇美自我摸索創業模式，亦尋找外援。早前她參加了賽馬會「今生不做機械人」青少年創夢計劃，有關計劃協助她面對創業困難，財政上支援她推動「油牆假期」，讓她可減低成本與更多社企或學校合作落區創作，並給予導師培訓，讓她學習其他初創企業或社企的運作模式，開拓眼界。

雖然短短半年，她對做全職畫師得到怎麼心得？

「要多技能發展，我自己有教艇，讓自己有不同工作收入補給現金流。由於排了不同工作，一定要好好排時間表。」

獲得資助下，奇美希望為社區做更多工作。她最近與元朗的燕崗村合作，這條昔日盛產大米，毗鄰濕地的小村，正面臨人口老化問題。奇美將為這條村製作壁畫，並和社企合作推動在地旅遊，讓更多市民認識這地方。

鶴咀炮台｜港島東南端英軍海防炮台 繼主教山後又一本地歷史遺蹟

香港地勢三面環海、多島多山，足稱世界知名的遠足、登高勝地。鶴咀半島位處香港島東南端，頗受本地遠足愛好者歡迎。沿下山小徑穿過樹到半島西面海邊，我們可見岩石灘上仍矗立着一座堅實的建築，它就是鶴咀炮台（Former Cape D'Aguilar Battery）。