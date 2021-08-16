畫出塑料薄膜幾可亂真 被人質疑真的「包膠」要出帖澄清

運送畫作時通常會以塑料薄膜包著，如果看到撕破的膠膜後的是名畫，會不會嚇一跳？不用怕，因為這些膠膜其實都是作品一部份。



Robin Eley的「包膠畫」

在澳洲出生的 Robin Eley 有一系列令人難以置信的作品，這些畫作看起來都像是用塑料薄膜和膠帶包著，但實際上，這一切都是由 Eley 用手繪製而成。

他的作品包括梵高的《星夜》、《向日葵》，馬格列特的《人子》、雷諾亞的《煎餅磨坊的舞會》等等名畫，而且全都「包膠」，甚至用「繩」捆綁住，當然這些「繩」都是畫出來的：

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有說 Eley 為這些著名的藝術作品添加了保鮮膜，是以此來探索現代對「孤立」的感覺，因為那些包膜是「一種你可以看透但感覺不透的東西」。

Eley 的超現實主義作畫幾可亂真，甚至有人質疑他的畫是否真的只是包了膠，結果他要在IG中發布短片，多角度證明自己的畫真的是畫。

不知大家看到後有沒有興趣摸一下，去「驗明正身」？

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