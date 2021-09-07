攝影師轟多個相機品牌宣傳欠多元　刻版化只有男性投身專業攝影

在幾十年前，攝影師給人印象是男性為主的職業，可是時至今天，攝影業界女影師輩出，全球各大著名攝影比賽都不乏女性參加者獲獎。可是，不少攝影品牌卻被指在官方宣傳策略上欠缺多元，仍以男性為主導。最近英國一位攝影師便致函Kodak，希望該公司能夠使其 Instagram 資訊多樣化。



英國攝影師 Izzie Farr 發起了一場反對柯達 Instagram 頁面的運動，她最近去信Kodak指該公司在官方Instagram 頁面上發布攝影作品缺乏多樣性，她希望這封信能鼓勵其他大品牌效仿。

Farr在給Kodak的信中指出：「當像柯達這樣有影響力的公司只宣傳男性作品時，它只會延續『嚴肅攝影』是男性所追求的錯誤觀念。」她表示「這種性別差異更不用說其他群體的代表性不足，對所有類型和級別的攝影，從業餘愛好者到專業人士，都有連鎖效應。」

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為了支持她的說法， Farr提供了美國人口普查局 2019 年的數據：73% 的美國攝影師是白人，8% 是黑人，5% 是亞洲人，而人口比例分別為 62%、12% 和 6 ％ 。 她同時亦引述英國攝影雜誌出版商1854 Media 的一項研究，全球 70-80% 的攝影學生是女性。然而，儘管數字如此之高，女性僅佔專業攝影師的 13-15%。

「Kodak的Instagram頁面正在支持這種現狀」Farr在公開信中寫道。她的抗爭在攝影界引起了強烈反響，促使柯達發言人給她回電郵，稱該公司將審查未來的內容計劃，並「打算讓整個攝影界能參與盛事」。

品牌全球大使無 LGBTQ 攝影師

圖片來源：https://fujifilm-x.com/

根據The Arts Newspaper報道，儘管攝影業界已變得比從前加多樣化，但許多人仍然認為要實現平等還有很長的路要走。Canon、柯達和Fujiflim等領先相機品牌的男性大使比例高於女性、LGBTQ 或少數民族攝影師。

例如Canon全球109名大使名單，只有 31% 是女性，不包括男女二人組合。而Canon菲律賓在其2021年大使名單未有將單身女性或 LGBTQ 攝影師列入其中，促使菲律賓攝影記者 Jilson Tiu 辭去大使職務。Jilson在 Facebook 個人帳戶貼文解釋他解釋說，「我不想成為一個不符合我的原則的品牌的大使」，並呼籲佳能公開道歉。 Canon就此回應聲明，承諾「不分性別、文化、習俗、語言或種族」支持攝影創作者。

英國攝影師Ben Roberts去年也向Fujifilm施壓，要求審查其英國大使計劃，該計劃目前由 14 名攝影師組成，其中 13 名是白人（當中包括9名男性白人）。Fujifilm UK 當時回應Roberts批評，表示品牌將更新合作網站，並且正在「聯繫攝影師以啟動這一過程」。 事隔一年後，Roberts指出新的合作網站尚未實現。

Hey @FUJIFILM_UK - nice sentiments in this tweet! Maybe the first thing you should do is address the diversity problem in your roster of UK brand ambassadors? https://t.co/b94d0cnnWl pic.twitter.com/a6rhn0wXaU — Ben Roberts (@benrobertsphoto) August 3, 2020

新聞來源：The Arts Newspaper

封面圖片：@timmossholder/Unsplash

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