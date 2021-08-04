研究指照片含「思想層次」　疫下線上會議或影響人與人間感知能力

《美國國家科學院院刊》本月2日發表一項新研究成果，發現相片含有「思想層次」，人們普遍傾向把相中相的人物視為「不真實」和「沒頭腦」。圖像層次如何影響人的思考過往一直欠缺研究，這發現會有助評估在疫情下，日漸流行的視像技術會否影響人對人的心智感知，從而影響道德判斷？



研究人員分析人們如何看待他們在照片中看到的人，包括直接被相機拍攝到的人以及在照片或照片海報中看到的人。

領導這次研究的加拿大不列顛哥倫比亞大學心理學教授Alan Kingstone博士舉了一個例子：

(美術圖案)

「假設你站在一張你的臉的海報旁邊，有人給你拍照，這張新照片包含了你的臉兩次：一次在海報中，一次在海報旁邊。兩張臉只是同一張照片的不同區域，但人們認為海報中的照片更遠離現實，更缺乏感受或製定計劃的能力。」

這研究表示，雖然人們可以清楚區分日常生活中現實存在的人和相中人，但事實證明，這種區別甚至適用於圖像本身。

該研究另一合著者、英國約克大學的認知心理學家 Rob Jenkins 博士說：「我們還發現，人們會對照片中的人給予較少的考慮和關注。在我們的實驗中，參與者傾向給予相中相的人物較少捐贈。」

(圖片來源：Unsplash）

研究人員表示這次發現對線上視像通訊將帶來影響，在新冠疫情下，視像通訊變得更普遍，Jenkins表示有更多專業場景會涉及人物照片，然而當這些活動轉移到網上視像時，原來的照片會給人感覺更遠離現實。

他舉例，在視像審訊期間，法官可能會在視像中看到受害者的照片。這次研究發現法官可能不太傾向將受害者視為真實和生動的個體，這可能會影響案件的審訊。他認為線上醫療保健和教育也會出現類似的問題。

「在未來的研究中，重要的是要看在虛擬現實等更身臨其境的環境中是否可以減少這種影響。」

研究人員表示因為「心智感知」通常是道德判斷的基礎，所以當一個人的心智被以次要的方式感知時，他們也會受到類似的判斷。

新聞來源：https://www.eurekalert.org/news-releases/924160

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