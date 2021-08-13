俄國百年書店奇招推廣閱讀風氣　搭場景拍文藝照貼IG推書本主題

大家常說俄羅斯是戰鬥民族，其實也是藝術文化和創意民族，這個盛產文豪的大國，民風喜歡閱讀，近年便有當地書店運用創意推動閱讀風氣，在IG貼搞鬼文藝照介紹書籍。



一家創立於1926年，位於俄羅斯聖彼德堡名為Podpisnie Izdaniya的書店，一直推動閱讀風氣：從前每個月為訂戶郵寄雜誌或書本到家，現在緊貼潮流在社交平台instagram宣傳書籍。可是有別於其他書店只是將一本書拍照放上平台，寫幾十字簡介，這間書店的員工會根據書或雜誌的內容或封面，搭建場景作主題拍攝，包保每一本書的宣傳照都是獨一無二。

他們的宣傳照片角度主要分為重拍書籍封面和重演書內情節兩大類別。

重拍書籍封面上，一般改編成電視劇的小說常會用劇照做封面，人物傳記會用作者的相片做封面，而繪本會用插畫做封面，書店員工便以此人肉重現封面內容，並且增加元素來更豐富主題，或保留拍攝過程製造戲劇感；而重演書內情節，則在深入理解書籍內容後，店員會擅用生活環境的建築、場景或物品，重新演繹書內情節，突出書本想帶出的概念。

小編選了一些較為香港讀者熟悉，或看書名已大約知可估計其內容的作品，給大家參考：

《后翼棄兵》

《丁丁歷險記》作者傳記

《布達佩斯大飯店》

《在橫跨大西洋的皮艇上》

《瓶：寫給喜歡喝酒的人》

《童話的歷史根源》

其他作品可見書店IG：

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【世界上有不少建於孤島上的著名建築，我們一齊看看這五個著名歐洲孤島建築。】