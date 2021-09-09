何百里、何紀嵐父子聯展　兩代畫家新舊交融同繪新水墨

兩年一次的新藝潮博覽會（Art Next Expo）將於十月舉行，今年主辦單位在博覽會基礎上成立「新藝潮畫廊」，並率先邀請到何百里、何紀嵐父子舉辦開幕展——「百里嵐光：何百里、何紀嵐新水墨」，於本月開始展出何氏父子多幅新水墨畫作品。



左起：何百里、何紀嵐合力創作《嵐山百里舟》系列（賴家俊 攝）

是次展覽，香港嶺南畫派水墨藝術家何百里將展出多幅山水及花卉作品。何百里筆下的山水，將西方繪畫的光影效果及各家各派的皴擦、渲染、積潑墨技法熔於一爐，化眾法為我法，成就了「何家山水」的獨特境界。何氏的山水作品源自真實之景，加上自己對自然的觀照、重組、提煉，幻而有真，令觀者深深陶醉於「何家山水」充滿靈氣的筆情墨韻。何百里的花卉作品受西洋繪畫藝術之色彩影響，用筆溫潤、用墨淡雅；牡丹生機盎然；玫瑰清逸恬靜。

【部份展出作品】

何紀嵐的畫作則以中國水墨為媒介，溶合多元文化和藝術元素的個人風格。他常以簡約的黑白色調，畫出輪廓性、抽象性的線條與色塊，營造出不具象的畫面，似有立體派的意味，但同時亦表現了東方哲理中陰陽相對而相生的關係。近年來所創《板塊》、《香港格式》和《深黑印象》水墨系列，簡潔俐落，粗直交錯的水墨線條，表達出現代城市的節奏和律動。畫面上隱約出現某些像是香港標誌建築的蹤影，在虛中有實、幻中有真的境界中，觀者會更深入思考和感受畫作的含意。

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是次展覽展出《嵐山百里舟》系列，為何百里和何紀嵐父子合力創作的小品。作品名稱來自何氏父子的名字，代表了兩代畫家新舊交融、相互輝映、共同合作發揚水墨藝術所作出的努力。何紀嵐以自成一格的筆墨，先寫出或山或石的自然場景。他所用的技法稱為「游絲破墨法」，乃由其父命名，即以書法線條鋪排，或懷素狂草，或趙佶瘦金，再施以破墨法，營造山石的質感；之後由父親何百里加上其經典的屐形輕舟。漁舟是何百里早期水墨作品常見的題材，小舟並非點綴，而是代表畫家追求悠然自在的心境，「嵐山百里舟」中的舟便有畫龍點睛之妙。何氏父子共融的藝術表達，構成一幅幅包含了輕與重、濃與淡、剛與柔的對比，動人心弦，極具意趣的小品。

【展覽地圖】

【展覽詳情】

名稱：「百里嵐光：何百里、何紀嵐新水墨」

日期：即日起至9月27日。

地點：香港中環威靈頓街86至90號通濟大廈2樓201室「新藝潮畫廊」

費用：免費入場

（需預約參觀，預約請電3749 9877或電郵至：cs@artnextexpo.com）



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