佐伯俊男啟示：社會有自由才有藝術｜陸穎魚專欄

日本情色畫家佐伯俊男於2019年11月21日逝世，享年74歲。（Toshio Saeki）

佐伯俊男（Toshio Saeki）是日本近代最具知名度的情色繪畫大師，2019年我在台北看過他的展覽「万象回帰」，誰能料到，同年底佐伯先生就辭世了，最近台北舊香居藝空間第三次舉辦他的展覽，名為「夢の道」。

文：陸穎魚 ｜ 原題：佐伯俊男永遠在夢裡了

至今仍然難以忘懷，初看佐伯先生作品，為內心帶來龐大的情慾思考衝擊，他畫筆下的浮世男女總是自由、放膽的與性愛玩身體遊戲，他們愈玩愈快樂，但快樂盡頭卻隱含著人性的脆弱與不安。不論是什麼身份，少男、女學生、老婦人、武士、和尚……每個人都是一個怪誕世界，當現實世界的肉體撞上彼此，不止撞出美麗花朵的各種幻想，也扯出生命中許多條無形的道德界線，使我們忍不住探索「慾望」的真相，或「愛與死」之間的關係。

圖片來源：舊香居專頁 https://www.facebook.com/jxjbooks/posts/4508488522540570

但性愛只是佐伯先生的創作手段，而我相信，他該是一個相信性能量能帶來生命力的藝術家，故以日本浮世繪風格作為基底，把鬼神、武士道、禪宗混進瘋狂、變態、娛虐的性愛畫面，藉此活生生呈現對社會（甚至是對所有人類）的觀察與嘲諷。

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或許是開書店賣詩集的關係，我總是渴望生活充滿詩意，讓生命溫柔，於是很容易把生活中的事物與詩集做連結，尤其是看到的圖畫，聽到的音樂，好像佐伯先生的作品，就讓我想起出身於加拿大多倫多的作家兼藝術家Rupi Kaur（露琵‧考爾），她的處女作是《奶與蜜》，去年出版第二本詩集《太陽與她的花》。

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當我凝視那些色彩斑斕的性愛動作時，我感到恐懼而且不適，但好奇心卻要我繼續看下去，當下我就知道我被佐伯先生徹底地嘲諷了。

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《華爾街日報》說：「她正坐在詩的新浪潮頂端。」老實說，我不太覺得她的文字是詩，但不能否認，年輕網路世代非常喜歡這種風格，或許這也是個好機會，讓讀者透過更多文本討論、思考何謂「詩」？不過，為何我會從佐伯先生作品聯想到Rupi呢？

圖片來源：舊香居專頁 https://www.facebook.com/jxjbooks/posts/4508488522540570

觸發點應該是「女性」議題，Rupi的寫作風格是利用悲傷、憤怒、痛苦、恐懼、羞愧、快樂等情緒，藉此表達一位女性的人生姿態，即使這種表達方式很表面化，與佐伯先生的隱喻與隱藏非常不一樣。然而，讓生活創造詩意的其中方法就是聯想，亦因為每個人都可以自由地聯想，藝術才會那麼有趣。

（本文不代表「藝文格物」立場）

陸穎魚在創辦的詩生活書店介紹詩集（王祥維攝，局部）

作者簡介｜陸穎魚，2019年生了女兒小珍珠，是詩人，也是媽媽。著有詩集《淡水月亮》、《晚安晚安》、《抓住那個渾蛋》。



鶴咀炮台｜港島東南端英軍海防炮台 繼主教山後又一本地歷史遺蹟

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