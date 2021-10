香港國際文學節十一月舉行 　政治漫畫家與阿V對談「笑」的藝術

第二十一屆香港國際文學節(HKILF)「復刻·復甦」將於十一月舉行。今屆以網上及現場的混合形式舉行 75 場現場活動、直播及網上活動,呈獻來自不同範疇的國際及本地作家及演講嘉賓。當中包括《南華早報》漫畫家 Harry Harrison 和喜劇演員Vivek Mahbubani 討論如何通過讓人們開懷大笑來建立自己的職業生涯,由本港軍事研究博客 Philip Cracknell 主領的二戰遺址步行之旅,以及欣賞多個來自國際及本地作家的作品。



《南華早報》漫畫家 Harry Harrison 和喜劇演員Vivek Mahbubani 討論如何通過讓人們開懷大笑來建立自己的職業生涯 (資料圖片)

以「復刻·復甦」(Rebound)為主題,本屆文學節的活動圍繞復原、恢復和心理健康的主題,這些議題在疫情出現後的現今社會顯得尤其重要。本屆文學節旨在以不同形式對人們在這些困難時期的發展致敬,同時認證他們在期間所跨越的挑戰。文學節的插圖由香港藝術家麥震東所設計,反映了閱讀的力量——為人們帶來慰藉、陪伴、逃遁和激勵,而藝術節的作家和演講嘉賓亦曾以無數的方式探索這些主題。

本屆 75 場活動中(包括 20 場免費活動),50 多場可讓觀眾親身參與,而其餘的 36 場則可在網上觀看。當中包括由 Philip Cracknell 主領的二戰遺址步行之旅,以至於 11 月 6 日至 7 日舉辦展示當代亞洲小說的網上講座。公眾亦將獲邀聆聽各種來自國際及本地作家的作品或講座,包括香港詩人 Mary Jean Chan、小說家Amor Towles、Paula Hawkins、Damon Galgut、郭小橹、Caryl Phillips、Gianrico Carofiglio、Naoise Dolan 及范進傑。同時,文學節將呈獻一系列來自南韓、台灣、印尼等地的亞洲小說,以及來自香港的新晉作品。而非小說類的精選作品則包括 Evan Osnos 的《Wildland: The Making of America’s Fury》、 Horatio Clare 的《Heavy Light - A journey through madness, mania and healing》、Sathnam Sanghera 的《 Empireland: How Imperialism has Shaped Modern Britain》及意大利記者 Francesca Borri 在阿富汗的現場直播。

今界大會海報由本港藝術家麥震東設計。(香港國際文學節)

精選書籍和演講嘉賓將探索心理健康、在隔離下的生活、封城及工作生活平衡,以及慶祝美食、美酒、幽默、自然世界、歷史、文化遺產等的主題。本地心理健康慈善機構 Mind HK 所發佈的新書《More Than a Label: This is Our Story》,旨在希望影響公眾對可診斷的心理健康狀況的看法。Kate Whitehead 將主持一個由本地專家組成的小組,評估在香港21 天隔離規定對心理健康的影響,而 Geoff Manaugh 及 Nicola Twilley 則將呈獻他們有關追蹤全球隔離的歷史以及相關未來的新書。《金融時報》的首席專題作家 Henry Mance 將與 Animals Asia 旗下的 Moon Bear 康復組織創辦人及主席 Jill Robinson 一起討論他的新書《How to Love Animals in a Human Shaped World》,而 Adam Francis 則將介紹其作品《Field Guide to the Snakes of Hong Kong》。《南華早報》漫畫家 Harry Harrison 和喜劇演員Vivek Mahbubani 將會呈獻另類故事演繹,他們將討論如何通過讓人們開懷大笑來建立自己的職業生涯,另外的演講者包括四位來自香港最受歡迎播客#impact 播客主持人 ReginaLarko、Cissy Radford (In the Changing Room)、Emergy Fung (Awkward Turtle At Work) 和KELY Support Group 團隊 (This Hong Kong Life)。

【活動詳情】

名稱:第二十一屆香港國際文學節(HKILF)「復刻·復甦」

日期:2021年11 月 5 日至 15 日

地點:亞洲協會、藝穗會、大館

費用:免費 及 收費

詳情請參閱「香港國際文學節」網頁



