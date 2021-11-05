女校女生｜《喜歡妳是妳》的烏托邦氣質｜魏煜格

你還記不記得，自己的第一次親密關係？第一次放縱自己，讓另一個人佔據你的思緒、觸碰你的身體？那種迷人的感受，發生在中學時，常常會師長冠以「早戀」的罪名，然後第一次浪漫就被粗暴地改寫成「殘酷青春物語」。但是《喜歡妳是妳》不是這樣的電影，因為在這個故事中，李詠藍（談善言飾）轉去學電影，是代替李芯悅（楊偲泳飾）去做完她的電影夢。

文：魏煜格



十多年前，導演 Candy 吳詠珊，和很多入讀城大學電影藝術專業的學生一樣，心中帶著個執念，要把自己心中的故事拍成電影。但這並非易事：不僅僅因為外界有很多誘惑可能分散注意力，還因為拍電影需要天時、地利、人和，運氣不佳、流年不利時，只有等待。但是青春片的要素，就是你要清晰地記得十幾歲的那種感覺。一旦人生磨得你心力憔悴，那些清脆的嗓音變的模糊，那種純美就拍不出來了。

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看完首映日的最後一場，已經接近午夜，我步行在圓方外的天橋上，唯一想聽的音樂就是 Enya。只有她的純淨和空靈，才會讓李詠藍和李芯悅的畫面延續。影片的意象、節奏、氛圍，在香港電影中寥若晨星，上一次我看到相若的精緻與心動，要追溯到2004年麥婉欣的《蝴蝶》了。《喜歡妳是妳》帶著女校女生的烏托邦氣質，但又處處散發著和台灣的小清新截然不同的香港氣息。兩人相處的場面，彼此欣賞愛慕的意味，遠遠超越「同性」/「異性」相吸。

影片的第一段故事發生著2001年，第二段2003年則從SARS和一個姓張的男子從酒店飛身而下的新聞開始。兩個人相愛了，變得恣意，在小巴上接吻被老師撞到，校長約家長見面之後，兩位同樣愛女心切父親的對話造成了全片喜劇高潮，出人意料。但是情到深處，考驗就來了：妳們敢當著全校女生接吻，但妳們敢不敢聽對方的「檢討」呢？導演的畫外音此時運用得體。

導演敢於相信並忠於自己的感受，第一次執導長片，就能把演員的情緒控制得如此準確。兩個女主從荳蔻年華，到而立之年，從化妝到體態都令人信服，不矯情不造作。我在故事中看到的是女生的視點、女生的筆觸。而背景音樂，在大部份場景中都安靜得那麼自若，遠遠超過有些不自信的導演因為心慌意亂，而灌滿觀眾耳朵的宏大音樂。

得益於如此安靜的敘事，看此片的感動是真實的，不是被催淚手法煽動的。如果導演有更多人生歷練的時候，可能會把片中的母女關係寫的更紮實。因為這次美麗的邂逅，我期待這兩個女生會繼續成長，以後或許可以，再次和她們在銀幕上相遇。

（原題：你希望人生停格的那個瞬間。本文不代表藝文格物立場）

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