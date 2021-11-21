日微縮藝術家堅持十年每日創作　從日常物件發掘奇怪角度有趣一面

田中達也是日本一名微縮藝術家，在1981年出生於熊本縣。2011年，他開始創作個人微縮作品系列「MINIATURE CALENDAR」，這是一種藝術形式，他使用替代物品，以微縮方式重現日常生活的趣事。從那時起，他每天都會在社交媒體、網頁更新和上傳作品。

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他的IG專頁「tanaka_tatsuya」開啟至今，已推出4800多個作品，吸引多達337萬名粉絲追蹤。他的展覽「MINIATURE LIFE Exhibition: Tatsuya Tanaka’s World of Resemblance」在國內外舉辦，共有超過150萬名人士參觀。他的主要工作包括在2017年為NHK電視台晨間劇《雛鳥》製作了片頭曲動畫，亦設計了用於日本橋高島屋 S.C. 百貨商店的開業電影。

田中達也大學時修讀美術教育，畢業後在設計公司擔任藝術指導。由於他本身喜歡製作模型和收集微型人偶，在一次偶然機會下他開啟了他的微縮藝術之路，不定期發布微縮作品。

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根據日本網站《Fun Art Studio》的專訪，田中表示西蘭花是他創作的起點。他最初開始微縮創作時，並沒有很在意照片的細節，直到有次吃飯時見到碟上的西蘭花，於是忽發奇想把西蘭花聯想成一棵榭，便加上微型人偶拍照，不料作品大獲好評。由此啟發他日後的創作方向。

田中達也在「MINIATURE CALENDAR」網頁中表示：「每個人都曾有過類似的想法：西蘭花和歐芹看起來像是一片森林；樹葉漂浮在水面看似一只小船。如果我們是一吋來高的小人兒，我們跟這些東西的關係會完全不一樣，我希望用照片來表達這種思維方式，所以我開始製作一張又一張的『微型日曆』，鼓勵大家以新奇有趣的角度來看週邊的事物。」

如果大家對田中達也的作品感興趣，不妨前去他的IG、Twitter、Youtube、網頁參觀一下。

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