意大利糕點藝術家擁廿萬粉絲　趣緻作品彷如處身小人國世界

甜品都可以「美味與外貌並重」？



Matteo Stucchi 是來自意大利蒙扎，一名年僅28歲的糕點師。他製作的甜點不只美味可口，更透過縮影藝術表現出一個個微小而新奇的小小世界。

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Matteo認為︰「甜點的外觀與其味道同樣重要。」他的作品充分證明出玩弄食物也能既美麗又有趣。他把人們生活中四周出現的日常瑣碎事，糅合Matteo天馬行空的創意，一點一滴地都重現在其糕點作品之上，創造出甜蜜而富有創意的鏡頭，使人不禁發生共嗚而會心微笑。

人們在流心心太軟上划橡皮艇；棉花糖甜筒化成熱氣球；甜甜圈變成遊樂場中的跳樓機；牛角包變成在深海航行的潛水艇；焦糖布甸成為滑浪者的天堂；小人們在提拉米蘇中暢泳。他的想像力彷彿無窮無盡，他對甜品的每一個細節都非常細心。

他的努力很快受到全球關注。在「idolcidigulliver」IG專頁開創5年來，他的粉絲就達到了26.7萬名，而且人數還在不斷增加中。

鶴咀炮台｜港島東南端英軍海防炮台 繼主教山後又一本地歷史遺蹟

香港地勢三面環海、多島多山，足稱世界知名的遠足、登高勝地。鶴咀半島位處香港島東南端，頗受本地遠足愛好者歡迎。沿下山小徑穿過樹到半島西面海邊，我們可見岩石灘上仍矗立着一座堅實的建築，它就是鶴咀炮台（Former Cape D'Aguilar Battery）。

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【世界上有不少建於孤島上的著名建築，我們一齊看看這五個著名歐洲孤島建築。】