法國匿名路面詩人｜以色彩燦爛馬賽克作品　填補城市空洞斑駁傷痕

現代城市生活講求效率，一切以快速、簡便、直接為主，人們不知不覺間變得容易割捨，與身邊的事物產生一種隔膜。鞋子用久了，買一對新的；衣服穿洞了，換一件新的。面對城市破碎的裂縫，人們卻是不以為然，漠不關心。反正紅磚碎了，隨便舖上灰色的混凝土，路便成了。

法國里昂卻有一位街頭藝術家，專門以色彩繽紛的馬賽克，填補行人道和牆壁上的「傷痕」，為冷漠的城市帶來一絲生氣。

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這名藝術家的真實身份一直不為人知，保持神秘。他自稱為「Ememem」，他表示「這是他乘摩托車出去創作時發出的聲音」。他發明出「Flacking」一詞來描述自己的創作，它來自法語單詞「Flaque」（水坑），而Flacking今天通常被用來專指這種嶄新的 「修補破洞」的藝術。

Ememem的創作源自於一次偶然。在2016年2月他從事於陶瓷業，一天他看到自己車庫前面的路上有一個破洞，於是他忽發奇想，以黑色、粉色、灰色和藍色的馬賽克修復了那個洞。他看了它幾個星期，然後便明瞭這是他「在餘生中將做的事情」。

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由於他的作品往往在毫無預兆下突然出現，為人們帶來驚喜，於是他贏得了一個綽號「路面外科醫生」。不過，他更喜歡自稱為「行人道上的詩人」、「瀝青之子」。他表示︰「老實說，我不擅長溝通。我更喜歡讓我的馬賽克詩跟別人對話。」

Ememem的作品徹底打破了街道的規範。色彩繽紛的構圖衝破了灰色瀝青的無情，獨特的輪廓、錯綜複雜的幾何圖形、不尋常的材料，彷彿在破碎的城市裂縫創造出異次元的空間，讓人們不禁駐足而觀，從急速的生活中停頓下來，觀看這個一直存在卻不曾留意的「傷痕」。

現時Ememem的足迹遍佈全球，在法國里昂、巴黎和塞特，以及法國以外的馬德里、巴塞隆拿、都靈、熱那亞、挪威斯塔萬格和蘇格蘭阿伯丁的街道上，都能看到他的作品。他的Instagram更吸引多達10萬名粉絲追蹤。

假如大家對Ememem的創作感興趣，不妨前往其IG、網頁了解更多。

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