意大利藝術家化咖啡污漬為迷人作品　打翻咖啡不只份外醒神？

不少人早上都會喝一杯咖啡來提提神，準備展開全新的一天。不過，據說打翻咖啡的提神效果更是超卓。藝術家 Bernulia更擅長以打翻的咖啡創作出驚人作品。

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Guilia Bernardelli，在 Instagram 上被稱為 Bernulia。Bernulia修讀於波隆納美術學院，擁有學士學位。她利用灑出來的咖啡、早餐和冰淇淋等剩餘食物創作出令人驚嘆的塗鴉畫。眾所周知，咖啡漬是十分難清潔的污漬，但才華橫溢的Bernulia巧妙地利用溢出的液體，以勺子或唾手可得的東西變成了美麗的藝術品。

據她說，她從不提前計劃創作。談到她獨特的創作靈感，她說：「我決定用大自然為我提供給我們的東西來代替畫筆，比如樹葉、水果皮或只是食物。」又指︰「我從不事先計劃我的創作......例如，當我喝咖啡時，我會思考如果我在桌子上把他倒翻，我可以創造出什麼細微的差別。」

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因此，與其他用咖啡勾勒物體的創作者相反，Bernulia 從大自然中汲取靈感，以溢出的咖啡為基礎製作了咖啡藝術品，她將普通的咖啡飛濺的液體編輯成引人注目的形狀和圖片，並賦予其全新的形式。

假如大家對Guilia Bernardelli的作品感興趣，不妨前往其IG了解更多。

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