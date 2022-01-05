「瓜田李下」指避嫌免麻煩　古人為官常以此自誡保清譽｜源來係咁

很多時說一個人有嫌疑犯法，會說他有「瓜田李下之嫌」，指他在某個場合做了某些事情，容易被人懷疑在犯罪。其實「瓜田李下」一詞經常用在「遭受質疑」的表述上，但成語的原文故事主人翁其實從沒犯案，只是身處某場合做了一些容易給人聯想的舉止，惹來有有偷瓜摘李的嫌疑。



勿瓜田李下，古代為官者為避嫌，常以此成語自誡回避不必要禮物和應酬。

「瓜田李下」源出漢代文獻，劉向《列女傳》有「經瓜田不躡履，過李園不正冠」一語，而後來在《樂府詩集》曹植〈君子行〉一詩則有更詳細的說明：「君子防未然，不處嫌疑間。瓜田不納履，李下不正冠。」意思就是說君子為人要光明磊落，因此要盡量避開一些會引起別人懷疑的舉止。就好像路經瓜田，如果彎腰去整理鞋子（履），就難免會讓人懷疑是否在借此來掩飾偷瓜？同樣走到李子樹下，如果舉手來整理頭上的帽子，難免會讓人懷是否在借此偷採樹上李子呢？如果我們路經瓜田不整理鞋子，來到李樹下不整理頭上的帽子，自然就不會惹人懷疑。

為避嫌偷瓜，勿在瓜田整理鞋子。

古人為官者，便常引這句語自我警惕。

例如魏晉南北朝時北魏的袁聿修，歷任朝廷要職，為官清廉，從不接受別人款待。時兗州刺史邢邵跟袁聿修友好，一次袁聿修出差各地考察官員，途經兗州時邢邵派人給這位好友送來白綢一匹。袁便以「瓜田李下，古人所慎，願得此心，不貽厚責」拒絕接收，指出自己今次以公職身份出差，跟平日兩人私交有所不同。

在唐代，唐文宗欲派大臣郭旼當地方官，朝廷內外對此安排議論紛紛。郭旼是太皇太后叔叔，為人謹慎謙厚，才德兼備，作為地方官，本應當之無愧。唐文宗為此不明所以，遂向當時工部侍郎柳公權詣問，柳公權回以「瓜李之嫌，何以戶曉？」，意思指於相互間這種關係，瓜田李下，嫌疑難免，並非每個人都明白知曉，亦無法一一解釋清楚。

古代「瓜田李下」一詞常為官員引用自誡，時至今天指任何人處事構成嫌疑。

「瓜田李下」本意是告訴世人君子當有的舉止行為，做人固要清白，但也必須處處謹慎，避免做一些惹人起疑的事情，以免招受別人對自己的困擾。在古代「瓜田李下」大多時是在工務時才為人引用，指不應讓人覺得以權謀私，尤其為官者對自己德行操守有更嚴謹要求，更常以此句作誡，避嫌保住自己名聲。時至今日，則說某人舉止構成嫌疑時，便會說他有瓜田李下之嫌。

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