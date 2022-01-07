建築X攝影師｜希臘Costas Spathis航拍大師　鏡頭中不一樣的香港

Costas Spathis是一名建築師，也是一名攝影大師。（圖片來自：spathumpa IG／Credits：Costas Spathis）

Costas Spathis 在1984年於希臘出生，是一位希臘藝術家。他在色薩利大學學習建築。儘管他的專業是建築學，但他最喜歡還是作為藝術媒介的攝影。

在他的日常生活和他的照片中，不難看出Costas 對結構和秩序著迷。他帶著專業建築師的視覺加上對藝術的熱愛，從很小時候便開始自學攝影的藝術。他擅長於無人機攝影，並作為這項新技術的狂熱粉絲。他不斷探索和開發新技術、創造和編輯照片的新方法。他以創新的技術和熱情工作，為觀賞者帶來超越想像的世界視角。

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通過在建築和設計方面的研究，Costas的攝影作品建立在「線性」和「對稱性」之上。他的風格包括圖形和極簡主義，是由藝術和幾何精心結合的成果。他早期作為建築師的工作生活，對他的攝影生涯產生了主要影響，他創造的概念主要受到「建築師之眼（視覺）」的啓發。簡單的幾何圖形和數學序列反映在他的作品中，以對稱軸、圖案、消失點和對齊協調為主導。儘管人像的出現經常成為構圖比例的指標，但他仍然關注光線和陰影的配合，以在最佳時刻捕捉最佳圖像。

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按照Costas的網頁介紹，自然界、城市和日常生活中的幾何圖形是靈感的主要來源。對從高處俯瞰世界、各種景觀、建築、圖案感到興趣，促使Costas以充滿現代新鮮感改造每個場景，突出每個地方的活力，並在自然和人類之間建立連結。他的目標是達到完美，他的作品堅持一種快樂的感覺，將觀眾的目光轉化為一種持久的想象力，去發掘生活中的美麗、多元和多姿多彩。

在2019年，Costas Spathis便為香港拍下不一樣的景緻：

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密集的感覺・你可以離開香港，但它永遠不會離開你。 希臘拍攝大師Costas Spathis

在一個輕鬆的周日晚上，回顧著在我最喜歡的城市之一——香港，那些美好的回憶。在那裡，我發現了最多樣化的形狀、高密度和最獨特的樣式。 希臘拍攝大師Costas Spathis

即使我今天早上很早就到了這個地方，以避免市中心的擁擠，但這裡還是充滿了人，我驚訝地得知，星期天也是香港人的工作日。 希臘拍攝大師Costas Spathis

假如大家對Costas Spathis的作品感興趣，不妨前往其IG、網頁了解更多。

鶴咀炮台｜港島東南端英軍海防炮台 繼主教山後又一本地歷史遺蹟

香港地勢三面環海、多島多山，足稱世界知名的遠足、登高勝地。鶴咀半島位處香港島東南端，頗受本地遠足愛好者歡迎。沿下山小徑穿過樹到半島西面海邊，我們可見岩石灘上仍矗立着一座堅實的建築，它就是鶴咀炮台（Former Cape D'Aguilar Battery）。

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【世界上有不少建於孤島上的著名建築，我們一齊看看這五個著名歐洲孤島建築。】