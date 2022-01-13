動物圖書教導小朋友如何抱動物 為何被讀者指「不要嘗試」？

這本看來很可愛的圖書，教導了大家抱起／拿起／抓著不同動物的方法。除了兔子、小刺蝟、小狗等等寵物，亦有雞、蝴蝶、甲蟲等較少接觸的動物，甚至蛇和蠍子這類或有危險的生物。



《你知道該怎麼抓牠嗎？》

這本書的作者是松橋利光（Matsuhashi Toshimitsu），他曾任職於水族館，之後轉職為動物攝影師，作者介紹說他「為了製造讓孩子接觸動物的機會，在日本各地的在地博物館等處舉辦抓動物教學講座等」。

本書原名為《その道のプロに聞く生きものの持ちかた》，大概意思為「路上問專業如何抱動物」，英文書名是《How to Hold Animals》，中文則是《你知道該怎麼抓牠嗎？》。

英文版的封面（https://www.amazon.com/How-to-Hold-Animals/dp/1529404533）

書的介紹指，「書中的動物拿（抓）法是由經常接觸動物的各領域專家，根據自身經驗，構思、考察並實行後，確定不會弄傷動物，也不會讓自己受傷的方法。」

書中訪問了幾位專業人士，除了獸醫外，亦有綜合寵物店負責人、爬蟲類專賣店老闆、以及專業動物攝影師（即作者本人）。書中介紹抱的動物亦五花百門，狗、貓、兔子和倉鼠算是較平常，書中更包括蜥蜴、蛇蜥、大壁虎等爬蟲類，雞、鸚鵡、領角鴞等鳥類，甚至螳螂、蜻蜓、蚱蜢甚至蠍子和毒蛛等昆蟲的拿(抓)方法。

除了抱的方式外，書也有教導「野外露營的生態知識教學」、「各種剪指甲的方法」、「讓發怒的鍬形蟲離開飼養箱的方法」等等其他動物小知識。

被讀者質疑是否好方法

雖然很多人都指書中的知識有用，而且動物很可愛（應該是指小兔小狗吧？），但同時亦有讀者質疑當中的方法，更甚的，是認為有些動物根本就不應該被觸摸。

例如讀者Alicia Bayer就在Goodreads的書評中寫到：

「在許多情況下，我為這些動物感到難過。 書中主要關注的動物，都是受訪者會遇到的，尤其是爬行類和昆蟲。書中首先說的就是如何鼓勵孩子觸摸動物，單單這點我已經不盡同意。 孩子真的沒有理由需要學習如何捕捉和握住蜻蜓、蝴蝶或其他容易受傷的昆蟲。」

「靈犀一指」夾蝴蝶翅膀是否好方法？（https://www.goodreads.com/book/show/50891296-how-to-hold-animals）

「我們的孩子經常會在花園裡飼養然後釋放蝴蝶，或單純遇到牠們。牠們都是自願爬到或落在孩子的手上。 孩子們永遠不會像本書展示的那種方式抓牠們，或捏緊他們的翅膀。」

「孩子也沒有理由需要學習如何抱住危險的動物......為什麼要教我的孩子如何捕捉和抓住蠍子、巨蜥或鱷龜。 書內許多描述都告訴孩子們，動物可能會咬人，會很痛而且會流血。」

vicious即凶惡的，但凶惡應該就不要抱?（https://www.goodreads.com/book/show/50891296-how-to-hold-animals）

「書中最後部份有些特別危險的動物，如蟒蛇和鱷魚。 書本告訴孩子們不要嘗試拿著它們，但卻有作者拿著它們的照片，並且提供有關如何做的建議。」

Bayer 指她最喜歡書內獸醫的部份，因為教的都是平常會接觸到的寵物，例如兔、貓、狗、倉鼠等等，兒童從中可以學懂如何抱起牠們並令牠們安心，對小朋友以及寵物也是好事。

如何對待動物是每個人都應該學習的知識，但又是否有需要學習抱起有毒的物種呢？還是先學習以作不時之需？或者只是當冷知識看待？大家又有什麼想法呢？

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