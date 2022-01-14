紙杯藝術家｜以杯代替畫布創作動人圖畫　賣杯籌募旅費玩轉個地球

不少人每天早上都會買上一杯熱騰騰的香濃咖啡，以展開一天的工作。有誰想到，在咖啡店唾手可得的紙杯，居然可以成為動人的藝術品，甚至足以令人環遊世界？

Berk Armagan畢業於伊斯坦堡大學，是一名土耳其語教師，同時是一名紙杯藝術家。Berk出生於1994年，原本他跟大多數人一樣過著平平無奇的人生，沒有什麼人生目標，只是跟隨一般的人生大道走著，小學、中學、大學。不過，他在即將升讀大學的那段時期，突然察覺自己的單調而平凡，近乎活得毫無意義。於是，他決定作出不同的新嘗試，為簡單的生活增添色彩，最終他決定以長途旅行作為人生的目標。

年紀輕輕的Berk 初次獨自旅行，便花了十個小時搭順風車到土耳其第三大城市伊士麥，過程雖然辛苦，但他成功打破了平凡的循環，踏出人生全新的一步，旅行成為他的人生意義。可是，漸漸家人不能支持Berk的旅行開支，於是他必須想辦法賺取旅費。

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他腦海裡浮現出很多不同的想法，最終決定以創作紙杯藝術為主。他首次創作紙杯藝術是當成生日禮物送給朋友，原因是他知道對方酷愛到某咖啡店喝咖啡，所以決定以咖啡紙杯作畫布，畫上對方喜愛的圖畫當成禮物，成功使對方喜出望外。有了這次經驗，結合對咖啡文化的觀察，他產生了以創作紙杯藝術來賺錢的想法。

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於是，Berk創作了12隻紙杯藝術畫作，然後他從街上的人們得到了一致好評。這促使他開設了Instagram專頁「Seyyahart」，以接觸世界各地更多的人。「Seyyahart」是總結了Berk 夢想的三個詞的組合是「Seyyah」（成為一個旅行的人）、「Art」（創作藝術）和「Seyahat」（旅行）。他專頁的座右銘是「畫紙杯，用賺到的錢旅行。在旅行時為自己畫畫，保存回憶」。

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Berk 的紙杯作品主題包羅萬有，除了到訪國家的不同名勝外，還有影視名星、網絡名人、經典名畫、動漫角色等等。

目前Berk憑藉紙杯創作，已經玩轉個地球，共訪問了 17 個國家和 35 個城市。他形容自己「進入了一場永無止境的冒險，進入未知的旅程，遠離單調」。

假如大家對Berk Armagan的作品感興趣，不妨前往其IG、網頁了解更多。

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