印尼少年自拍照推NFT爆紅　作品名向Beeple佳士得首個NFT拍賣致敬

印尼大學生 Ghozali Ghozalo 在OpenSea平台推出NFT拍賣，收集他四年內1000張自拍照組成的照片，在短短幾天內就賣出750萬港元，漲價300倍。



這些照片最初是為了在學校畢業典禮視頻中使用，但 Ghozali 後來決定將這些照片變成一系列NFT ，並從 1 月 9 日星期日開始在OpenSea上出售 ，定價為每個 3 美元。從當日起該系列中每個 NFT 的底價已升至 0.4 ETH（以截稿日兌換價約1萬港元）。

他在 OpenSea 個人資料中表示，作品是「從 18 到 22 歲（2017 - 2021 年）開始拍攝自己的照片……這真的是我每天站在電腦前的照片，」該NFT集合了933 張圖像，這表明他自拍照並沒有涵蓋該時間段內的每一天。

Ghozali 的作品很快變成迷因（meme），引起網民注意而在網上迅速傳播。根據 Opensea 數據，Ghozali 的 NFT 在 24 小內獲得爆炸性成長。而他會在 Twitter 帳號上回覆買他 NFT 的買家，關於拍下這張自拍照時的心情，例如當天睡不著、當日在寫歌等。

long short story

At night I can't sleep because of overthinking

and I realized that tomorrow I have to go to school



Sunday, December 15, 2019, 12:54:44 AM https://t.co/smqyHeaUbj — Ghozali_Ghozalu (@Ghozali_Ghozalu) January 11, 2022

該系列名為「Ghozali Everyday」。這似乎是向 Beeple 的「Everydays: The First 5000 Days」的惡搞，該 NFT 於2021年3 月在佳士得以 6900 萬美元（約港幣 5.4 億）的價格售出，一度是最高價NFT成交。

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