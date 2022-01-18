日本戰國名將伊達政宗收貓感謝信首次公開　指小貓充滿男子氣概

日本出雲市的「島根縣立古代出雲歷史博物館」舉辦了以貓為主題的小型展覽，當中展示了日本戰國時代大名伊達政宗收到小貓後的感謝信。

伊達政宗雕像。（圖片擷取自︰sengoku_aroma Twitter）

日本於2022年1月1日就已踏入「虎年」，因為老虎是貓科動物，因此博物館選擇了以貓為主題的小型展覽。

這封信寫於1621~62年，是伊達政宗寄給幕府官員野野村右衛門的感謝信，指收到小貓並會好好養育牠長大，更指小貓「充滿男子氣概」：

「我會好好然照顧那隻小貓。充滿男子氣概。打敗了一隻比牠強壯的老鼠。我會好好珍惜牠。喉環的做工也很華麗。（子猫を確かに預かりました。男振りが見事。自分より大力の鼠を討ち取りましたよ。秘蔵します。喉輪の細工も一段と華やかですね）」

這封信寫於1621~62年，是伊達政宗寄給幕府官員野野村右衛門的感謝信，指收到小貓並會好好養育牠長大，更指小貓「充滿男子氣概」。（圖片擷取自︰0524Isataifu Twitter）

據博物館介紹，全國大約有2000封伊達政宗寫的的信件，但與貓有關的信件只有一封，所以相當貴重。

伊達政宗（1567 - 1636）是日本戰國時代的一位地方大名，因右眼失明而被人稱為「奧州獨眼龍」。伊達政宗在多套動漫遊戲中亦有出場，有不少粉絲，很受歡迎。仙台/宮城當地的其中一個吉祥物角色「獨眼龍貓正宗」，正正是融合了伊達政宗與貓。

仙台/宮城當地的其中一個吉祥物角色「獨眼龍貓正宗」，正正是融合了伊達政宗與貓。（圖片擷取自︰nekomasamunecom Twitter）

鶴咀炮台｜港島東南端英軍海防炮台 繼主教山後又一本地歷史遺蹟

香港地勢三面環海、多島多山，足稱世界知名的遠足、登高勝地。鶴咀半島位處香港島東南端，頗受本地遠足愛好者歡迎。沿下山小徑穿過樹到半島西面海邊，我們可見岩石灘上仍矗立着一座堅實的建築，它就是鶴咀炮台（Former Cape D'Aguilar Battery）。

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