記錄蕭紅｜年輕女生助蒐集資料驚愕不已　蕭紅生平紀錄片製作始末

我的紀錄片團隊中，幾乎都是九零後女生們。做紀錄片是辛苦的工作，但如果我們都愛上片中的人物，那麼整個製作過程，也可以如戀愛一樣，上天入海找到「戀人」的照片，精心修圖、上色拼貼，加標題、講故事，樂此不疲。

文：魏煜格



我們團隊先做的是香港電台「華人作家」系列III的《跋涉者蕭紅》，也是這個系列唯一的女作家。

【延伸閱讀：袁培力查香港大時代書局原址述蕭紅在港初期生活】

港台要求導演們要突出每一位作家的文學成就和文字特色，因此我請副導演、編劇助理李晚祺率先通讀《蕭紅全集》，同時把她覺得有意思的場景、事件拉出一條時間綫。這位乖乖女在閱讀中，可以說每天都要表達驚愕：

「她當時還懷孕呢！認識第二天就成了戀人？」

「第三天又提出分手。然後蕭紅不同意，就又不分手了呢！」

「太刷新三觀了！」

蕭紅（資料圖片）

亂世中，愛無哲學

如果不讀蕭軍、蕭紅本人的文字，會很難理解他們的時代和情緣。1932年兩人相識之前，蕭軍進過東北講武堂，當過騎兵、砲兵、步兵、憲兵。九一八事變爆發之後，滿洲被日軍佔領。蕭軍因和友人共組義勇軍的計劃敗露，逃到哈爾濱開始了賣文生涯。當時日本人對於任何抗日思想都十分警惕，如果報刊發表的文字透露出民族主義情緒，就會被查封。蕭軍雖然每天都嘗試把周圍的生活寫下來，也必須琢磨寫什麼樣的文章才能換得稿費。

【延伸閱讀：反右運動受害作家紀錄片《蕭軍六記》揭文革前後刻苦生涯】

蕭紅童年喪母，青春反叛。當時因同居的未婚夫回家拿錢後不知去向，被困東興順旅館，身懷六甲，旅店老闆說她欠了400元的食宿費，威脅會把她賣給妓院。她寫信到《國際協報》求救，蕭軍受副刊主編裴鑫園之託，前來一看究竟。蕭紅看過蕭軍的《孤雛》，說很喜歡文中幾處。故事中窮得鞋底都掉了的作家，把自己的飯錢都施捨給一位母親去買奶粉。蕭軍七個月大時母親自殺，從小缺乏母愛、性格倔強，長大之後也見不得有人被欺負，骨子裡期待女性對他如母親一般包容。他在《燭心》一文中寫道：

「噯！一對沒有媽媽的娃子！難為我們怎的偏是遇著！？」

「不知什麼緣故，我只是要附向你的懷中去哭！哭！哭個盡夠！」



兩人一見面就互訴各人遭遇，閃戀。蕭紅問他怎麼看「愛的哲學」，他回答，「〇哲學——愛就愛，不愛就丟開！」（編按：「〇」是書中所載的符號）她問：「如果丟不開呢？」蕭軍答：「丟不開……便任他丟不開吧！」當時兩人大笑，但最後一句，一語成讖。

（魏煜格「六年情債，半世情緣」系列文章一。本文不代表藝文格物立場）

作者其他文章——