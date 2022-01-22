葡萄牙攝影師別出新意　高塔摩天大樓宣傳全球新冠疫苗接種工作

不少人拜訪旅遊景點時，都會從特定的角度、比例和深度跟地標合照，拍攝出有趣的照片，例如要推倒比薩斜塔，要吞掉新加坡魚尾獅噴出的水等等。不過，葡萄牙攝影師 Hugo Suissas則更進一層，把錯位攝影拓展至日常照片中，帶來不一樣的詼諧趣味。

Hugo Suissas是里斯本一位自學成才的攝影師，他在9年前開始從事攝影。他雖然從未在任何地方學習過攝影，卻成功向世界展示通過不同視角，可以讓任何照片變得更有趣。而啟發他攝影的最大原因是，他認為照片就能深深影響別人，並幫助他們去解決世界上任何問題。

「當我還是個孩子的時候，我把魔術作為一種愛好，並做過一些魔術表演，」Suissas對在一次訪問中解釋道。「對我來說，魔法和視覺很相似，因為一切都是幻覺。當我意識到這是一種傳達想法並引起公眾反應的好方法時，我開始在照片中使用（強迫）透視。」

Hugo經常利用縮放與強制透視等攝影技巧，創作出別具創意的照片作品。「強迫透視」即是利用視錯覺使物體現的比實際上更大、更遠或者更近、更小的技術，通常透過將實際物體按距離不同縮小、放大來形成。

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例如在比薩斜塔前手拿棋子，活像國際象棋中吃掉對方棋子的動作；在天空的飛鳥前加上打蛋器，使自由的飛鳥不再自由；在自由女神的遠處噴灑噴霧，錯覺下便像為自由女神噴上香體劑；充滿尖刺的鐵絲網轉眼成為飛機的飛行軌跡。

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在新冠病毒肆虐全球後，Hugo便利用他無窮無盡的創意，創作出「疫苗塔」系列作品。他把全球各地的地標建築高塔頂尖化作注射疫苗的針筒，以此宣傳全球疫苗接種工作。Hugo表示︰「這個系列是一場全球規模、關於新冠疫​​苗接種的宣傳活動，希望我們能盡快擺脫這種病毒……從紐約到柏林，這個系列提醒人們，只有準備好接種疫苗，我們才能再次崛起。」

其實在現實生活中，所有事物事情的外觀感受，很多時候都是受到觀點與角度的影響。大家不妨學學Hugo，嘗試轉變角度觀察身邊事物，或者會有不一樣的驚喜呢。

假如大家對Hugo Suissas的作品感興趣，不妨前往其IG了解更多。

鶴咀炮台｜港島東南端英軍海防炮台 繼主教山後又一本地歷史遺蹟

香港地勢三面環海、多島多山，足稱世界知名的遠足、登高勝地。鶴咀半島位處香港島東南端，頗受本地遠足愛好者歡迎。沿下山小徑穿過樹到半島西面海邊，我們可見岩石灘上仍矗立着一座堅實的建築，它就是鶴咀炮台（Former Cape D'Aguilar Battery）。

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