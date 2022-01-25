法國恐襲倖存者彈孔X光片　未經授權遭醫生製NFT叫價2萬元發售

NFT成為奇貨可居的市場，各式各樣的作品都可放上區塊鏈平台交易，早前有印尼大學生把自己1000張自拍照變成NFT而升價數百倍，可見各種大家意想不到的物品也變成NFT發售。早前一名法國皮膚科醫生在未經病患授權，私自把因恐襲受傷的病人子彈傷口X光片作NFT發售而遭起訴，事件除了反映醫療道德問題外，亦揭露不受監管的 NFT 市場潛在的作品版權問題隱患。



2015年11月伊斯蘭國對巴黎巴塔克蘭音樂廳發動恐襲。（Getty）

2015年11月伊斯蘭國對巴黎巴塔克蘭音樂廳（Bataclan concert hall）發動恐襲，事件造成130人喪生，而其中一名倖存者在襲擊中遭子彈打傷部位的X光片，近日給她當時的外科醫生 Emmanuel Masmejean製成NFT，在OpenSea 上開價 2,776 美元（約1.7萬港元）出售，涉案醫生正面臨起訴和紀律處分，有關圖像亦已撤回。

根據媒體報導，這名法國醫生在有關NFT的作品描述中，清楚形容傷者背景和中彈細節，例如指出「這位在襲擊中失去男友的年輕病人，左前臂骨折，軟組織中有剩餘的卡拉什尼科夫子彈。」代表病人的律師表示，醫生在違返醫療保密原則，更對病人有詳細可識別的描述，雖然未透露名字，但讓病人可以更容易被辨認出來。

設計圖片（＠Jonathan Borba／Pexels）

NFT 市場之前也層出現未經版權原創人同意，而由第三者將作品鑄成NFT謀利的個案，而由於NFT交易平台有去中心化特點，該市場交易較難監管，一旦涉及訴訟也因而較傳統藝術交易市場面臨更複雜技術問題。

例如在美國，美國版權局的版權綱要表示，他們不會對沒有創意目的的圖像進行版權保護，當中包括由 X 射線、超聲波、磁共振成像或其他診斷設備產生的醫學成像。然而根據英國1988 年版權、設計和專利法X 光片可以算作照片，在這種情況下，它的版權將歸醫療提供者所有。根據法國法律，醫學圖像不受版權保護。

新聞來源：衛報

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