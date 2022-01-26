北極熊接管俄國廢棄氣象站　攝影師獲國家地理頻道生態攝影獎

位於俄羅斯和阿拉斯加之間的科柳欽島（Kolyuchin Island），昔日是俄羅斯的氣象站，可惜荒廢多年，可是在攝影師Dmitry Kokh以鏡頭重新發掘，這座廢墟已成為北極熊的遊樂園，重新為世人所認識。



(圖片來源：dmitrykokh.com)

科柳欽島位於俄羅斯楚科奇半島以北 6.8 英里（11 公里）處，這個被苔原覆蓋的小島長 2.8 英里（4.5 公里），最大寬度僅為 0.93 英里（1.5 公里），是俄羅斯北方最遠和最東部的小島。1934年，蘇聯科學家在這裏建造北海航線的極地站，直至1992 年關閉，然後這個島就被荒廢。

(圖片來源：dmitrykokh.com)

攝影師Dmitry Kokh是一名野生動物攝影師，以拍攝費蘭格爾島的北極熊而聞名。但在2021年，可能由於夏季非常寒冷，島上再沒有典型的北極熊種群出沒。「但大自然總是在你最意想不到的時候給你一些東西，當我們經過楚科奇北部海岸附近的科柳欽島時，我們看到那裡廢棄窗戶的窗戶有些動靜......當我們靠近時，才發覺那些是熊！」Kokh表示。

(圖片來源：dmitrykokh.com)

攝影師表示，島上氣象站的廢棄建築中從未觀察到北極熊，故這次意外發現，他會設法拍攝在這個廢墟中的北極熊特寫照，而當牠們注意到攝影師在附近時，一些熊會漫不經心地看著窗外牠們似乎很高興擁有完全屬於自己的土地和廢棄的定居點。

Kokh 這系列照片中有一張顯示了一隻北極熊從破窗外探出身子，這照片讓他在國家地理頻道舉辦的2021 年俄羅斯野生動物攝影比賽中獲獎。

更多照片可參看Dmitry Kokh的網頁及IG。

(圖片來源：dmitrykokh.com)

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