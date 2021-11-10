淺田家！︱從黑幫到搖滾樂團　日本攝影師拍最潮全家幅變電影故事

傳統的家庭照，都是一家人衣履筆挺，正襟危坐的站在鏡頭前。可是日本攝影師淺田政志，卻以經常拍攝出極具幽默又別樹風格的全家幅照而在網上爆紅。他的真人真事亦改編成日本電影《淺田家！》，近日於香港公映。



+ 3

淺田政志1979年出生於三重縣，中學畢業後進入大阪的日本寫真專門學校學習攝影，畢業後以獨立攝影師的身份在日本各地開展了活動。他以家庭相片為攝影主題，在代表作《淺田家》中，將父母、兄長和自己整個家庭成員作為拍攝對象，一家四口以黑幫家族、樂隊家族等虛擬設定拍攝了一系列有趣的家庭照片，這本相集更榮獲第34屆木村伊兵攝影獎，2010年推出續延篇《獻給家庭新成員》（NEW LIFE），為全家幅加入新成員：哥哥的妻子和兒子。

談到拍攝家庭照，淺田政志曾在訪問中談到，「家庭這種東西實在是不可思議。與他人逐漸磨合成長、建立家庭，共渡一生。如果我的家庭中缺少了其中某一人，現在的我也一定不會是這副模樣。如此思考的話，能夠拍攝家庭相片，不是一件奇蹟般的事情嗎？」

(左)淺田政志經典消防員家庭照、(右)電影《淺田家！》重現經典場面

改編自淺田政志一家的電影《淺田家！》，由中野量太執導，二宮和也、妻夫木聰、菅田將輝、黑木華主演，以淺田政志攝影集《淺田家》（2008）與《相冊的力量》（2015）*為故事背景，講述攝影師淺田政志的成長歷程。

大家可從淺田政志Instagram或他的相集《淺田家！》、《相冊的力量》更了解他的作品。

【延伸閱讀：【Nikon F6停產】川島小鳥成名攝影集 菲林機拍下歲月童珍】

【延伸閱讀：毒水曝光│五位傳奇新聞攝影師 其中一位越南獨立戰時遭地雷炸死】

【中國電影海報設計殿堂級人物黃海，多個作品成為經典，我們一齊重溫當中佳作！】