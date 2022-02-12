Netflix《衝吧烈子》 職場如何不符常軌｜還是日本｜湯禎兆專欄

最近最期待的動漫，並非全球注目的《鬼滅之刃遊廊篇》，而是《衝吧烈子》的第四季上架。作為以日本OL生活為背景的作品，《衝吧烈子》的優點是把現實與夢幻的平衡處理得恰到好處。

文：湯禎兆 ｜ 原題：烈子回歸



OL物語的正色一向是柔性抗衡的突破，在日劇的系譜中，大家試想想過往令江角真紀子紅極一時的《庶務二課》，又或是最近曾介紹的《桃與梅》，均不約而同強調在職場上，如何用不符常軌的技倆來尋求出路又或是最低限度作自娛自樂。

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《衝吧烈子》一向以二元性來作賣點，即平時日常OL的烈子以及她的死亡金屬化身ラレコ，第三季甚至以烈子化身成地下偶像為主題。本來異化的精彩人生，自然是尋常OL的投影夢境。但一直暗戀她的灰田在第四季說得好，表面平凡的烈子正因擁有兩面性，令到他不禁自慚形穢，也因此令他迫使自己要出人頭地，差一點因協助新社長修改會計資料而墮入法網。

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第四季以辦公室內鬥為焦點，算是較為沉重的選材。但《衝吧烈子》一直貫徹的是探究日常的快樂——也即是無論順逆（過去由與千萬社長交往、成為炙手可熱的地下偶像，又或是被狂迷纏身），最後總是以回復常軌作收結。這一次也不例外，雖然灰田最終以辭職離場，但卻與烈子修成正果，那大扺才是經歷起伏明白得失輕重的美好將來。

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（本文不代表藝文格物立場）

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