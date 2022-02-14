情人節藝術︱拍賣行推首個由公眾參與　虛擬人MonoC演算創作NFT

當代藝術創作形式多樣，除了藝術家自身創作外，公眾參與也是其中之一，而隨著科技發達，AI人工智能參與藝術創作亦時有所聞。今天是西洋情人節之際，拍賣行富藝斯（Phillips）將聯同Gusto Collective，於今晚開始舉行網上拍賣「My Kawaii Valentine」，推出市場由虛擬人MonoC創作、以數據驅動的NFT（非同質化代幣）藝術品——《Drowning in Love》， 虛擬人將以演算法方式，收集至少十萬個實時數據點，創作成一件NFT作品。



MonoC《Drowning in Love》，2022年作 (示意圖) 最終將以影片格式呈現之NFT 起拍價1,000港元

這場公眾可參與的網拍競投過程將成為該數碼藝術品的創作核心，由網上拍賣期間所收集的實時數據點（最少100,000數據點）會以演算法的方式，由MonoC創作成藝術品。作品同時邀請到香港作曲家馬敬恆（T-Ma）合作，負責為作品的背景音樂編曲，編曲的形成同樣由演算法配合圖像而成。在為期一星期的網上拍賣期間，富藝斯網站將會直播《Drowning in Love》的圖像生成過程，讓公眾一同見證這件NFT藝術品如何利用每個獨一無二的數據點衍生。

是次網上拍賣「My Kawaii Valentine」的主題是歌頌愛意，除了《Drowning in Love》以外，近50件拍品均圍繞探討伴侶關係、自我欣賞以及性別等相關主題。作品是基於演算法而成，這些拍品在網上拍賣期間的競投過程，將直接影響MonoC創作的最終成品，同時寓意作品帶出的雙重意義——愛情賦予的生命力與戀愛中的意亂情迷。

NFT《Drowning in Love》將會以約長達兩分半鐘的影片格式呈現，並在網上拍賣中開售，最後於2022年2月22日最高出價競投者，將成為擁有人。富藝斯接受加密電子貨幣（以太幣或比特幣）或港元作為該作品的付款貨幣，起拍價為一千港元。作品的碳排放量將由 Offsetra 計算，並將向亞馬遜地區的Agrocortex Forest and Wildlife Conservation捐款以中和碳排放。

MonoC與馬敬恆（T-Ma）在工作室中。

虛擬人MonoC簡介︱虛擬人MonoC，是Gusto Collective創作的女性角色。MonoC於去年10月發佈首個Instagram貼文，現時有400多位追隨著。她亦曾擔任女性雜誌《ELLE》和二手書店Lok Man Rare Books模特兒。

MonoCInstagram

【活動詳情】

名稱：「My Kawaii Valentine」網上拍賣

日期：2022年2月14日至22日

時間：2022年2月14日香港時間晚上9時正開放競投 / 2022年2月22日香港時間下午6時正結束

網址：https://www.phillips.com/auctions/auction/HK090422



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