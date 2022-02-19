日本媽媽剪紙達人福田理代　一紙一刀創出躍然手上的剪紙八爪魚

福田理代（Masayo Fukuda）是日本一名切繪藝術家。她以一紙一刀製作出巧奪天工的單色作品而聞名。其代表作「海蛸子」捧在手中，彷彿活著般隨著海水漂浮，精細得令人難以置信。

福田理代（Masayo Fukuda）是日本一名切繪藝術家。（圖片來自︰kiriesousakukamasayo IG／Credits︰福田理代）

福田女士從小女孩的時候開始，便一直喜歡畫畫，喜歡用雙手來表達事物。大約30年前，她因為一次機遇下接觸到剪紙，於是便深深地愛上了它。就讀高中的時候，她為了慶祝一位好朋友的生日，費煞思量下決定以剪紙表達心意，親手剪了一張心形的生日卡作為禮物。雖然畢業後，福田女士成為了一名手錶修理員，但她並沒有放棄剪紙的熱情。相反，她借助修理手錶時練就的巧手，30年來在工餘時間全神貫注鑽研剪紙。

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在2015年左右福田女士開設了Twitter專頁，並自稱為「切り剣」。因為她一家三口︿包括丈夫、兒子及自己都是劍球愛好者，兒子還是2018年的劍球世界冠軍，所以便以「切劍」為自己的稱號。當福田女士被國際媒體報導時，有人便直譯成「切割劍先生」，鬧成不少笑話。

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福田女士的目標是用一張紙創造一個單色的剪紙世界，並創造出像鉛筆畫一樣美麗而精緻的剪紙藝術。 她的剪紙作品都是從頭到尾以同一張紙做成。她一直在想，在一張紙的限制下，一件作品能有多少生命力。 這成為她一個終生的追求。

這些作品是在福田女士家中一樓的工作室裡創作的，工作室大約有六個榻榻米大小。創作工具十分簡單，主要便是一張紙、一柄筆刀、一個刀墊和一個筆燈。創作時，福田會先在畫紙上以鉛筆畫上非常精細的草稿，然後再全靠一雙巧手把圖案慢慢鏤空，把紙雕切出蕾絲般的花紋，最薄的線只有0.2毫米。這是一個相當考驗專注力及耐性的工序，完全容不下任何犯錯的空間，否則薄薄的紙張便會輕易破掉。

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福田的許多作品都是水母、鯨魚、章魚和其他海洋生物。 她對面部表情很講究，因為她想表達「一種默默接受環境的生物的眼睛」。 他講究線條的粗細，表現出一種立體感和深度。 她的作品已經成為社交媒體上的話題，她的Instagram專頁吸引多達7.3名粉絲追蹤，她還收到了來自海外的訂單。

如果大家對福田理代的作品感興趣，不妨前往其Twitter、Facebook、Instagram、網頁了解更多。

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